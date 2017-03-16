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'Göç' üzerine kritik araştırma!

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Murat Kırdar’ın 'göç' üzerine yaptığı çalışmaya göre, kişi başına düşen 4 bin dolarlık milli gelirin göç etme eğiliminde kritik sınır olduğu ortaya çıktı.

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'Göç' üzerine kritik araştırma!

Orta gelirli ülkelerde göç baskısı artarken, ortalama gelir düzeyi 4 bin doların altında olanlar, göç için gereken en düşük maliyeti bile karşılayamıyor. Gelir seviyesi yükseldikçe göç baskısı azalıyor. Kırdar’ın verdiği bilgiye göre; Birleşmiş Milletler’in 2015 yılı verilerine göre dünyada 244 milyon göçmen yaşıyor.

Dünya nüfusunun yüzde 3.3’lük kısmını oluşturan göçmenlerin çoğunluğu gelişmiş kuzey ülkelerinde yaşarken, bu oranın gittikçe artması bekleniyor. Çalışmasında “Fakir ülkeler mi, orta gelirli ülkeler mi yoksa zengin ülkeler mi daha çok göç veriyor?’ sorusunu yönelten Kıdar, şunları kaydetti: "Çalışmada yıllık kişi başına düşen milli gelir 2000 yılı fiyatlarıyla 4 bin dolar olduğu zaman bu ülkede göç etme baskısının en fazla olduğunu saptadık. Bu ülke Fas’tı. Bu rakamsal sınıra yakın diğer ülkeler ise Azerbaycan, Ukrayna, Türkmenistan ve Arnavutluk’tu. Bu gelirin daha altında yıllık gelire sahip olunduğu zaman ise, göç etme baskısı azalıyor çünkü bu gelir seviyesinde göçün maliyetini karşılamak zorlaşıyor. Yine aynı şekilde, yıllık gelir bu miktarın üzerine çıktığı zaman da, kaynak ülke ile göç alan ülke arasındaki ücret farkı azaldığı için göç etme baskısı azalıyor."

Türkiye’deki geçmiş dönemlere ait göç etme eğilimlerini de değerlendiren Murat Kırdar, Türkiye’nin özellikle son dönemde Suriye başta olmak üzere, Irak, Gürcistan ve Afganistan’dan göç alan bir ülke konumuna ulaştığını belirtti.

HABER MERKEZİ

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