Göçerler oylarını yine kullanamadı

Eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum kalan göçerlerin yaşamı, zorlu yolculuklar ve meşakkatle geçiyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda oldukları için çocuklarının çoğu hiç okula gidemeyen göçer aileler, yoğun iş temposu nedeniyle kente gitmekte bile güçlük çekiyor. Farklı bölgelerden gelerek kışı Şanlıurfa'daki kırsal alanlarda geçiren ve havaların ısınmaya başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesindeki yaylalara göç etmeye hazırlanan göçerler, oy kullanacakları yerlerin uzakta olması ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle anayasa değişikliği için sandık başına gidemedi. AA