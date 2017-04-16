Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Göçerler oylarını yine kullanamadı

Hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan ve kışı Şanlıurfa'da çadırda geçiren göçerler, oy kullanacakları sandıkların uzak olması nedeniyle anayasa değişikliği için oy kullanamadı

Bu haber kez okundu.

Göçerler oylarını yine kullanamadı

Eğitimden sağlığa, teknolojiden sosyal hayata kadar pek çok imkandan mahrum kalan göçerlerin yaşamı, zorlu yolculuklar ve meşakkatle geçiyor. Sürekli yer değiştirmek zorunda oldukları için çocuklarının çoğu hiç okula gidemeyen göçer aileler, yoğun iş temposu nedeniyle kente gitmekte bile güçlük çekiyor. Farklı bölgelerden gelerek kışı Şanlıurfa'daki kırsal alanlarda geçiren ve havaların ısınmaya başlamasıyla Doğu Anadolu Bölgesindeki yaylalara göç etmeye hazırlanan göçerler, oy kullanacakları yerlerin uzakta olması ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle anayasa değişikliği için sandık başına gidemedi. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Göçerler Oylarını Yine KullanamadıHayvanlarına Verimli Otlaklar Bulmak Için Yılın Farklı Dönemlerinde Göç Etmek Durumunda Kalan Ve Kışı ŞanlıurfaAnayasa Değişikliği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100