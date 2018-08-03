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Göçmenlerin popüler geçiş rotası Meriç

Türkiye'den Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçen göçmen sayısı, 2018'in ilk 6 ayında geçen yılın toplam rakamını geride bırakarak, 10 bini aştı

03 Ağustos 2018 Cuma 15:36
Göçmenlerin popüler geçiş rotası Meriç

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 2015 yılında imzalanan anlaşmanın ardından azalan göç akını, 2018'de tekrar hızlandı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, 2018'in ilk 6 ayında Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk 6 ayında Meriç üzerinden sınırı geçen göçmen sayısı 10 bini aştı. Bu rakam 2017 yılının toplamından daha fazla oldu. Türkiye'de yapılan FETÖ darbe girişiminin ardından Meriç nehri üzerinden sınırı geçmeye çalışan Türklerden yaşamını yitirenler de oldu. Meriç Nehri'ni kullananlar 5 dakikalık bir süre içerisinde sınırı geçebiliyor. Ancak akıntının çok şiddetli olması can kayıplarının artmasına neden oluyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Atina temsilcisi Ifigenia Anastasiadi, hükümete çağrı yaparak "unutulmuş" olarak nitelediği kabul merkezlerinin modernize edilmesini istedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Dairesi de kabul merkezlerinin kapasitelerini aştığını duyurarak, soruna çözüm bulunması için çağrı yaptı.

Avrupa Birliği ülkelerine gelen göçmenlerin büyük çoğunluğu Kuzey Afrika'dan yola çıkıyor. Bu rotayı kullanan göçmen sayısı 2018'de 50 bin oldu. Birleşmiş Milletler, Akdeniz'i geçmeye çalışan bin 500 umut yolcusunun boğularak can verdiğini açıklamıştı. HABER MERKEZİ

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Göçmen
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