Gökçek cuma günü istifa edebilir

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye giderken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan istifasını istemişti. Erdoğan’ın ABD dönüşünden sonra Topbaş istifa etmişti.

Aynı yöntemin Gökçek için de kullanıldığı düşünülüyor. Ancak kulislerde başka iddialar da seslendiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasını İran’a gitmeden önce istediği ancak, Gökçek’in “etmiyorum görevden alın” mesajını gönderdiği de seslendirilen iddialar arasında.

Gökçek’in, Erdoğan’a ilettiği “istifa etmemi gerektirecek bir şey göremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni görevden alsın” mesajından sonra, Erdoğan’ın da parti içeresinde Gökçek’in kırmayacağı bazı isimleri devreye soktuğu ve “Gökçek daha fazla uzatmasın” mesajını gönderdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti Perşembe günü tamamlanıyor. İddialar doğru çıkarsa Gökçek’in de Cuma günü istifa etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ