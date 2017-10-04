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Gökçek cuma günü istifa edebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İran’a gitmeden önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e “istifa et” mesajını resmen ilettiği, Erdoğan’ın İran dönüşünden sonra da Gökçek’in istifasını sunacağı iddia edildi.

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:23
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Gökçek cuma günü istifa edebilir

Daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye giderken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan istifasını istemişti. Erdoğan’ın ABD dönüşünden sonra Topbaş istifa etmişti.

Aynı yöntemin Gökçek için de kullanıldığı düşünülüyor. Ancak kulislerde başka iddialar da seslendiriliyor. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasını İran’a gitmeden önce istediği ancak, Gökçek’in “etmiyorum görevden alın” mesajını gönderdiği de seslendirilen iddialar arasında.

Gökçek’in, Erdoğan’a ilettiği “istifa etmemi gerektirecek bir şey göremiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı beni görevden alsın” mesajından sonra, Erdoğan’ın da parti içeresinde Gökçek’in kırmayacağı bazı isimleri devreye soktuğu ve “Gökçek daha fazla uzatmasın” mesajını gönderdiği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyareti Perşembe günü tamamlanıyor. İddialar doğru çıkarsa Gökçek’in de Cuma günü istifa etmesi bekleniyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Melih GökçekCumhurbaşkanıErdoğanAnkaraİstifa
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