Goldman Sachs, sermaye seviyeleri açısından en kırılgan bankanın Yapı Kredi olduğunu iddia etti. Goldman Sachs, yatırımcılara gönderdiği piyasa analizi notunda "TL'de her yüzde 10'luk değer kaybının, bankaların sermaye rasyolarında yarım puan düşüşe yol açtığını hesaplıyoruz" dedi.
HABER MERKEZİ
Goldman Sachs'tan tuhaf uyarı
ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Lira'daki değer kaybının sürmesi ve Dolar/TL'nin 7.1 seviyesine çıkması durumunda Türk bankalarının ellerindeki sermaye fazlasının eriyebileceği uyarısında bulundu
07 Ağustos 2018 Salı 19:26
Goldman Sachs, sermaye seviyeleri açısından en kırılgan bankanın Yapı Kredi olduğunu iddia etti. Goldman Sachs, yatırımcılara gönderdiği piyasa analizi notunda "TL'de her yüzde 10'luk değer kaybının, bankaların sermaye rasyolarında yarım puan düşüşe yol açtığını hesaplıyoruz" dedi.