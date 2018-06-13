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Google Translate artık yapay zekalı

Google Translate, yapay zeka tabanlı indirilebilir çevrimdışı çeviri özelliğini kısa bir süre önce hizmete sundu

13 Haziran 2018 Çarşamba 15:16
Google Translate artık yapay zekalı

Google Translate, yapay zeka tabanlı indirilebilir çevrimdışı çeviri özelliğini kısa bir süre önce hizmete sundu. Türkçe'nin de aralarında bulunduğu 59 dilde çeviri hizmeti, internet gerektirmeksizin kullanılabilecek.

İnternet gerektirmeyen Google Translate'in, özellikle yabancı bir ülkeye seyahat sırasında çeviri hizmetini yoğun olarak kullanması gereken ancak internet erişimi kısıtlı olan kişilere büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Yapay zeka tabanlı yeni özellik, ilk aşamada Türkçe'nin de aralarında bulunduğu İngilizce, Arapça, Çince, Almanca ve Hintçe başta olmak üzere 59 dilde kullanılabilecek. Her bir dil çevrimdışı olarak kaydedildiğinde cihazlarda yaklaşık olarak 35 MB yer kaplıyor. Güncellemenin herkes için ulaşılabilir olmasını amaçladığını belirten Google, yeni hizmetin, teknolojisi daha eski cep telefonlarında da kullanılabileceğini duyurdu. HABER MERKEZİ

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Google
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