Görme engelli ama 33 yıllık avukat

Çok sevdiği avukatlık mesleğini yapmak için hukuk fakültesini bitiren görme engelli avukat Bekir Punar, 33 yıldır müvekkillerinin davalarını aydınlatıyor.

'Braille' adı verilen kabartmalı harflerden oluşan alfabeyi kullanarak, 45 yıllık emektar daktilosuyla oluşturduğu dosyalarla davalara hazırlanan Punar, tüm engelli bireylere örnek teşkil ediyor. Normal bir liseye kaydolmakta zorluk çeken Punar, önüne çıkan engellere rağmen İzmir Bornova'da Suphi Koyuncuoğlu Lisesi'ni bitirdi. Sınıfta tek görme engelli olduğunu aktaran Punar, "Not alabilmem için bütün ders kitaplarımı bana başkasının okuması lazımdı.

O zamanlar büyük teypler vardı. Kitaplarımı arkadaşlarıma okutup, ses kaydı alıyordum. Daha sonra bu ses kayıtlarını dinleyip 45 yıldır kullandığım daktiloma Braille alfabesiyle ders notu yazıyordum. Liseyi 3 yılda bu şekilde bitirdim" diye konuştu. Üniversite sınavında okutman yardımıyla soruları cevapladığını belirten Punar, sınavı kazanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih ettiğini aktardı. Avukat Punar, hukuk bölümünü okumanın zorluklarına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukuk Fakültesinde kitapları okutmak mesele. Türkiye'de insanlarda kitap okuma alışkanlığı yok. Alışkanlığı olmadığı için okutacak kişi bulmak da sıkıntı. Bütün kitaplarımı arkadaşlarıma okutturarak, teybe alırdım. Eskiden makaralı teypler vardı. Kitaplarımın tamamını arkadaşlarım okudu. Onlar olmazsa yapamazdım. Sınavlarda öğrenci işlerindeki memur yanıma gelirdi, soruları okurdu, ben cevaplardım o yazardı. Sınavlar sözlü değil yazılı oluyordu. 1982'de üniversiteden mezun oldum." AA