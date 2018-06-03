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Gözaltına alınan Haluk Levent serbest bırakıldı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı

03 Haziran 2018 Pazar 17:12
Gözaltına alınan Haluk Levent serbest bırakıldı

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, cumartesi Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan tespit sonrası harekete geçen ekipler, Levent’i gözaltına aldı. Haluk Levent, Emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Levent, Twitter hesabından, “Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü” açıklamasını yaptı. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs. yok! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı diye soruldu. 12 yıl önce! Yok dedim ve çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiçbir sorunum yok” dedi.

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