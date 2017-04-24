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Gözaltındaki İtalyan belgeselci sınır dışı edildi

Türkiye’de bir süredir gözaltında tutulan İtalyan vatandaşı Gabriele Del Grande'nin, hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından ülkesine sınır dışı edildiği bildirildi

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Gözaltındaki İtalyan belgeselci sınır dışı edildi

Ülkesinde belgesel yapımcısı olarak tanınan ve kısa süre önce Hatay’da, Türkiye-Suriye sınırında gözaltına alınan 35 yaşındaki İtalyan vatandaşının, Türkiye’den sınır dışı edildiğini İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano duyurdu.

Bakan Alfano, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gabriele Del Grande serbest. Onunla şimdi konuştum. İtalya’ya dönüyor. Onun ailesine haber verme sevincini yaşadım. Onu bekliyoruz. Türk meslektaşım Mevlüt Çavuşoğlu, kararı bu gece bana söyledi. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Diplomatik kaynaklar da Del Grande’nin, bir süredir tutulduğu Muğla’daki geri gönderme merkezinde hakkındaki soruşturma işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah ülkesine sınır dışı edildiğini belirtti. Bu arada, Del Grande’nin babası Massimo Del Grande de Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, “Buraya gelmesi önemli. Gerçekten güzel bir gün. Kendisini almaya Bologna’ya gidiyoruz.” diye konuştu. Sığınmacı krizine yönelik belgesel çalışmalarıyla bilinen Del Grande, Suriye'deki iç savaş hakkında bilgi edinmek amacıyla gittiğini iddia ettiği Hatay'da, Türkiye-Suriye sınırı yakınında 9 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

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