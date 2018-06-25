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Gözlemciler usulsüzlük görmedi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Ahliman Amiraslanov, Pazar günü yapılan seçimlerde gözlemleri neticesinde kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirtti

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:18
Gözlemciler usulsüzlük görmedi

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) Uluslararası Seçim Gözlem Heyeti Başkanı Ahliman Amiraslanov, Pazar günü yapılan seçimlerde gözlemleri neticesinde kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını belirterek, "Seçimler seçim kanununa uygun, son derece demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti" dedi. Amiraslanov, beraberindeki seçim gözlem heyeti ile Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında, "Avrupa ülkelerinde de gözlemler yaptık. Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki seçimlerden alacağı dersler var. Seçimler gayet güzel bir ortamda, başarılı bir şekilde gerçekleşti" diye konuştu. Amiraslanov, seçim gözlemi kapsamında iktidar, muhalefet, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve sandık başkanları ile görüşmeler yaptıklarını aktararak, "Gözlemlerimiz neticesinde şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki kanuna aykırı herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Seçimler seçim kanununa uygun, son derece demokratik ve şeffaf bir ortamda gerçekleşti. Sandıklarda muhalefet, medya ve sandık müşahitleri için serbest gözlem olanağı vardı" ifadelerini kullandı. 35 kişilik gözlem heyeti ile seçimleri takip ettiklerini kaydeden Amiraslanov, oy sayma işlemine başlandıktan sonra da herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmadığını belirtti. Bu arada Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenterler Asamblesi (AGİT-PA) üyesi ve Rusya Devlet Duması milletvekili Artem Turov ad, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin şeffaf bir ortamda geçtiğini söyledi. HABER MERKEZİ
 

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Gözlem
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