Gözler Erdoğan'da! Gökçek muamması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan istifasını istediği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık iki saat süren görüşmede istifa konusunun ele alındığı ifade ediliyor.

Ancak Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'a belediye projelerini anlattığını belirterek istifaya değinmedi. Konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı’ndan geldi. İstifa konusuna değinilmeyen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bazı basın yayın organlarının haberlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kabul ve temaslarıyla ilgili olarak tamamen hayal ürünü iddialara yer verildiği gözlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 5 Ekim akşamı kabul etmiş ancak Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır."

Bu arada Erdoğan'ın Gökçek'i kabulüne ilişkin herhangi bir fotoğrafın paylaşılmaması da dikkat çekti.

Erdoğan'dan ‘parti şerefi’ mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan İran dönüşü uçakta şu açıklamayı yapmıştı: "Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim birçok arkadaşımız daha önce birçok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; ‘Benim şanım var, şerefim var’ dersen, kusura bakma ama partinin şerefi herkesin şerefinin, şanının çok daha önündedir."

‘Parti istediği kişiyi çekebilir’

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'nın yanı sıra Bursa, Balıkesir, Niğde, Nevşehir, Bolu ve Uşak belediye başkanlarının da istifasını istediği iddia ediliyor. Daha önce İstanbul ve Düzce belediye başkanları istifa etmişti. Bu konuda dikkat çekici bir açıklama da Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Gökçek’in istifasının isteneceği iddialarına ilişkin, “Parti bir kişiyi koyuyorsa herhalde o kişiyi çekme hakkı da vardır. Herkes davanın çıkarını incelemeli… Seçimle gelen seçimle gider, halk belediye başkanını seçerken şahsa oy veriyor ama bir yandan da partiye veriyor. Parti bir kişiyi koyuyorsa herhalde o kişiyi çekme hakkı da vardır” dedi.

Gözler Afyon kampında

AKP'de belediye başkanı ve il başkanı tasfiyeleri ayrıntılı olarak bu hafta sonu Afyon'da yapılacak parti kampında değerlendirecek. Kampa genel başkan sıfatıyla katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temayül yoklamalarının ardından daha geniş kapsamlı bir tasfiye gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.