Gözler Kerkük'te! DEAŞ işgali Barzani'ye yaradı

Irak'ta hükümete bağlı güçlerin Kerkük vilayetinin batı ve güney bölgelerine konuşlanıp Peşmerge mevzilerine karşı yığınak yapması kentteki askeri gerilimi artırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumu ile tansiyonun yükseldiği Bağdat-Erbil hattında gözler son günlerde Kerkük ve çevresindeki askeri hareketliliğe çevrilmiş durumda.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabanın Irak ordusu ve Haşdi Şabi tarafından geri alınmasıyla kentteki güç dengesi değişmeye başladı. Kerkük'ün batısında yer alan Salahaddin'in Tikrit kentinden hareket eden Irak güçleri, DEAŞ'tan geri alınan Havice ilçesi üzerinden ona bağlı Reşad kasabasında kontrolü sağladı, ardından Şii Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Beşir ve Tazehurmatu kasabalarına güç takviyesine başladı.

Ağır silahlarla Tazehurmatu'da konuşlanan Haşdi Şabi güçlerinin Kerkük kent merkezine mesafesi yaklaşık 20 kilometreye kadar düştü. Herhangi bir çatışma olmadan Bağdat'tan Tazehurmatu bölgesinden Kerkük'e giden yollardaki ve bölgelerdeki Peşmerge noktalarını ele geçirdi. Peşmerge bayrakları da indirildi.

Kerkük'teki son askeri güç dengesine bakıldığında Haşdi Şabi'nin vilayetin batı ve güneybatı bölgelerinin tamamını kontrol ettiği görülüyor. Haşdi Şabi, Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde de önemli bir etki alanı elde etmiş durumda. Buna karşılık Peşmerge güçleri mevcut mevzilerinde kalmaya devam ederken, herhangi bir çatışma ihtimaline karşılık Süleymaniye ve Erbil'den güç sevkiyatı yapıyor.

Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasındaki mesafenin bazı noktalarda yaklaşık 500 metreye kadar düştüğü, bölgede kilometreler boyunca karşılıklı mevzilerin meydana geldiği belirtiliyor.

DEAŞ işgali Barzani'ye yaradı

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere birçok bölgeyi ele geçirmesi, Peşmerge güçlerinin hareket alanını genişletmesine yol açtı. DEAŞ'ın ilerleyişi karşısında Kerkük'ten çekilen Irak ordusunun yerini alan Peşmerge güçleri bölgede önemli bir nüfuz sağladı.

Kerkük'ün batısındaki Havice ilçesi ve ona bağlı 4 kasabanın dışında vilayetin tamamını denetleyen Peşmerge, aynı zamanda kentteki 5 petrol kuyusundan 2'sini elinde tutuyor.

Referandum ipleri kopardı

IKBY'nin uluslararası toplum, komşu ülkeler ve Irak merkezi hükümetinin tüm uyarılarına rağmen anayasaya aykırı referandumu iptal etmemesi, ayrıca statüsü tartışmalı Kerkük ve diğer bölgeleri de sürece dahil etmesi iplerin kopmasına neden oldu.

IKBY'nin tek taraflı kararına şiddetle karşı çıkan Irak merkezi hükümeti, referandumun asla bir pazarlık süreci olmayacağını belirterek sonuçların derhal iptal edilmesini istedi. Ancak Erbil yönetimi buna da sessiz kaldı. Irak meclisi, 27 Eylül'de düzenlediği olağanüstü oturumda IKBY'ye yönelik önemli yaptırım kararları aldı. Irak merkezi hükümetinin idari sınırları içinde yer alan Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelere Irak ordusunun konuşlandırılması, Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'ndaki uluslararası uçak seferlerinin askıya alınması ile Türkiye ve İran'a açılan toplam 6 sınır kapısının merkezi hükümete teslim edilmesi söz konusu yaptırım kararları arasında öne çıktı.

Merkezi yönetim son olarak Erbil'in altın ithal etmesini ve IKBY'deki bankalardan para transferi yapılmasını yasakladı.

Askeri yığınak yapılıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi'nin Kerkük'ün güneyindeki Beşir köyü ve Tazehurmatu kasabasına tank, top, hummer ve diğer ağır silahlarla sevkiyat yaptığı tespit edildi" ifadesine yer verildi. Açıklamada, askeri sevkiyatın nedeninin, Peşmerge kontrolündeki petrol kuyuları, havaalanı ve askeri üsleri ele geçirmek olduğu ileri sürüldü. IKBY Başkan Yardımcısı Kosrat Resul ise "On binlerce peşmerge, Irak güçlerinin tehditlerine karşılık vermek üzere Kerkük’te. Dün geceden beri 6 bin asker daha Kerkük'te" dedi.

Bölgede askeri bir gerilimin olduğunu söyleyen Peşmerge Komutanı Kemal Kerküki de olası bir müdahaleyi ise cevapsız bırakmayacaklarını dile getirdi.