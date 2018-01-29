Gözler Soçi'de... Zirveye kimler katılacak?

Suriye’de 7’inci yılına giren iç savaşa barışçıl çözüm bulmak amacıyla Rusya’nın inisiyatifi ile oluşturulan Soçi zirvesi dün başladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçtiğimiz hafta yapılan Cenevre görüşmelerinin ardından açıklama yapan BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, Soçi zirvesine katılacağını açıklamış ancak bu zirvenin Cenevre sürecine katkı yapmasını beklediklerini vurgulamıştı.

Mistura, "Rusya Federasyonu tarafından yapılan ve kongrenin sonuç bildirgesinin, BM'nin himayesinde Cenevre’de yürütülen müzakere sürecine katkıda bulunacağını bildiren açıklamayı not ettim" dedi.

Suriyeli muhalifleri temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi ile Suriyeli Kürtler ise zirveye katılmayacaklarını açıkladı.

Astana sürecinin üç garantör ülkesi Rusya, Türkiye ve İran’ın yanısıra, Suriye hükümetinin temsilcileri, Mısır, Ürdün, Irak, Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu ülkelerden bini aşkın kişi zirveye davet edildi.

Kongrenin en önemli gündem maddelerini Suriye'deki krize siyasi çözüm bulunması, siyasi geçiş süreci, adil seçimler ve özellikle de yeni anayasa yapılması için kurulması öngörülen komisyon oluşturuyor.

1600 delege katılıyor

Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kapsamında garantör ülke heyet başkanları istişare toplantısı yaptı. Suriyeli delegeler de bugün yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi için kente ulaştı. Kongrede Rusya'yı Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, İran'ıysa Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Caberi Ensari temsil edecek. BM'yi temsilen

Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura masada olacak. Kongre'nin ana gündemini anayasa komisyonu seçimi oluşturuyor. Yaklaşık bin 600 Suriyeli delegenin kongreye katılması bekleniyor.

Muhalifleri BM gözetimindeki Cenevre görüşmelerinde temsil eden Müzakere Yüksek Komitesi, siyasi geçişi Cenevre'de görüşmek istediklerini belirterek, toplantıyı boykot edeceğini açıklamıştı.

Kongre'nin ambleminde yalnızca Suriye bayrağının kullanılması da muhalifler arasında rahatsızlık uyandırmıştı. Toplantıda Birleşmiş Milletler'i Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura temsil ediyor.

Anayasa Komisyonu kurulacak

Kongre sırasında prezidyum, yüksek komite ve organize komitesi olmak üzere üç idari kurul ile anayasa komisyonu, yetki komisyonu ve oy sayım komisyonu olmak üzere üç komisyon kurulacak. Komite ve komisyonlarda hükümet ve muhalefet temsilcilerinin yanı sıra kıdemli devlet insanları ve sendika temsilcileri yer alacak.

Soçi'deki kongrenin yeni Suriye anayasası hazırlama sürecini başlatması beklendiğinden gözler anayasa komisyonunda olacak. Bu komisyonda Suriyeli vekiller Aşvak Abbas ve Ahmed Kuzbari ile Prof. İman Hamadan ve Prof. Amal Yazıcı yer alıyor. Kongrenin organizatörleri tarafından yapılan açıklamaya göre Soçi'deki kongreye katılacak delegelerin büyük bölümünü Araplar (yüzde 94.5) oluşturuyor.

Arapların dışında Kürtler, Ezidiler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkezler, Çeçenler, Dağıstanlılar, Abhazlar, Türkmenler ve Dürziler de kongrede temsil edilecek. Bir dizi dış aktör tarafından desteklenip 'Riyad grubu' olarak anılan Suriyeli muhalifler ile hem siyasi hem de silahlı muhalif grupları içeren Yüksek Müzakere Komitesi (HNC), kongreye katılmayacak.

Kongre, 2012 yılında başlayan ve hiçbir sonuç alınamayan Cenevre müzakerelerinin yerini almayacak, aksine BM himayesinde yapılan müzakereleri yeniden canlandırma amacı taşıyor.