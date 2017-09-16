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Gözlükler yakın takipte

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hayata geçirilen "Ürün Takip Sistemi" ile optik cam ve çerçevelerin, üretildiği nokta ya da ithal edildiği yerden kullanıcısına kadar tek tek takibi yapılacak.

Gözlükler yakın takipte

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca hayata geçirilen "Ürün Takip Sistemi" ile optik cam ve çerçevelerin, üretildiği nokta ya da ithal edildiği yerden kullanıcısına kadar tek tek takibi yapılacak.

16 Eylül 2017 Cumartesi 17:42
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Gözlükler yakın takipte

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gözlük camı ve çerçevelerine yönelik "Ürün Takip Sistemi (ÜTS)" hayata geçirildi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan aldığı bilgiye göre, tüketicilerin göz sağlığı için büyük öneme sahip gözlük camı ve çerçeveleri yakın takibe alındı. ÜTS ile optik cam ve çerçeveler, üretildiği nokta ya da ithal edildiği yerden kullanıcısına kadar tek tek takip edilecek. Uygulamayla, vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere erişiminin sağlanması amaçlanıyor. Sistem sayesinde, piyasadaki güvensiz ürünlerin tespiti kolaylaşacak, sahte ve kaçak ürünler daha hızlı belirlenebilecek. Bu şekilde kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlanacak. İlaç Takip Sistemi (İTS) gibi dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip ÜTS ile optik cam ve çerçevelerden sonra, kalp ve beyin pili gibi insan sağlığı için hayati öneme sahip tıbbi cihazlar da mercek altına alınacak. 
Tüm tıbbi cihazlar takipte
Risk grubu yüksek olanlara öncelik verilmek üzere tüm tıbbi cihazların takibine kademeli şekilde geçilecek. Buna göre, beyne takılan pilin ya da dişteki implantın hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun takibi rahatlıkla yapılabilecek. Herhangi bir ürünle ilgili sağlığı tehlikeye atabilecek durum oluştuğunda, bunların hangi hastalarda olduğu bilinecek. Böylece hastalara doğrudan ulaşma imkanı olacak. Beyin ya da kalp pili gibi tıbbi cihazların kullanım ömürleri, sistem üzerinden takibe alınacak. Cihazın kullanım ömrü bittiğinde hasta ve kendisine müdahale eden sağlık kuruluşları uyarılacak. HABER MERKEZİ
 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıIlaçGözlük
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