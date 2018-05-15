Gözyaşı günü... Gazze yasta

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İsrail'in 8 Temmuz 2014'te Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara, hava ve deniz operasyonlarını içeren askeri Koruyucu Hat Harekâtı'ndan bu yana Gazze bu kadar ağır bir trajediyle karşı karşıya kalmamıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 50 gün süren kesintisiz süren İsrail vahşetinde 1.437 Filistinli şehit düştü, 8 bin 300 Filistinli ise yaralandı. Filistinlilerin felaketi anlamına gelen İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümüne denk gelen 14 Mayıs'taki gösterilerde ise 60 Gazzeli şehit düştü. Filistinliler kaybettikleri yakınlarını dün vatan toprağının bağrına uğurladı.

Filistinliler Salı günü de gösterilerine devam etti. Filistinliler, İsrail'in keskin nişancılarından lastik yakarak korunmaya çalışıyor.

Batı Şeria ve Gazze'de gösterilerde Filistinlilerin şehit edilmesi nedeniyle salı günü genel grev ilan edildi. Filistin hükümetine bağlı tüm resmi kurumların yanı sıra üniversiteler, enstitüler, bankalar, fırınlar ve akaryakıt istasyonları hizmet vermedi.

Vahşiler gerçek mermi kullandı

İsrail, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararını ve Nekbe'nin 70'inci yılını protesto edenlere karşı Gazze'de düzenlenen gösterilere katılan yaklaşık 40 bin Filistinliye insansız hava araçlarını kullanarak kimyasal gazla müdahale etti. Bununla da yetinmeyen vahşiler, gerçek mermiler kullandı.

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de göstericilere karşı tahrip uçlu mermi (çift patlar mermi) kullandığını vurgulayarak, bu durumun tespit edilmesi için uluslararası kuruluşlar tarafından incelenmesi gerektiği belirtildi.

Örgütün Gazze sorumlusu Meha Hüseyni, patlama sonrası namludan çıkış yapan çekirdeğin vücuda girdikten sonra büyük delikle birlikte parçalanarak çıktığını dile getirdi. Ayrıca şehitlerin kafa, boyun ve göğüsten vurulduğuna dikkati çeken Hüseyni, yaralıların ise diz arkasından vurulduğunu aktardı.

Hüseyni, söz konusu çift patlar mermiyle vurulan kişilerin iç parçalanmadan dolayı daha sonra ayaklarının kesilmek zorunda kalındığını belirtti. Bu arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma talebi ABD'nin engeline takıldı.

Acı ikiye katlandı

İsrail askerlerinin Gazze sınırında biri bebek 69 kişiyi şehit etmesi Büyük Felaket'in (Nekbe) 70'inci yılını anan Filistinlilerin acısını ikiye katladı.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Filistinliler bugüne 'Büyük Felaket' anlamına gelen Nekbe ismini veriyor.

Çin'den bu kez duygusal tepki

Başka ülkelerdeki trajedilere 'resmi ve monoton bir dille' tepki gösteren Çin'den İsrail vahşeti karşısında bu kez duygusal ifadeler geldi.

Sık sık Doğu Türkistan’da Uygur Türklerine karşı şiddete başvuran Çin'in Dışişleri Bakanı Sözcüsü Lu Kang, düzenlenen bir basın toplantısında, "Gariban insanlara karşı kullanılan vahşi şiddete karşı çıkıyoruz.

Özellikle İsrail başta olmak üzere bütün tarafları bu durumun daha da gergin bir hale bürünmemesi için adım atmaya çağırıyoruz. Bu problemin ana kaynağı uluslararası toplumun bildiği gibi Kudüs meselesi etrafında dolanmaktadır" dedi.

Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Sözcüsü Rupert Colville, Cenevre'de gazetecilere çitlere yaklaşmanın vurulmak anlamına gelmemesi gerektiğini söyleyerek, "Gazze'de herhangi birinin vurularak öldürülebileceği görülüyor. İki bacağı da olmayan bir adam, büyük ve iyi korunmuş bir çitin arkasından ne kadar büyük bir tehdit ifade ediyor olabilir?" şeklinde konuştu.

Acılar milli yasla paylaşılıyor

Bazen terör saldırıları bazen de iş kazalarında hayatını kaybeden vatandaşların acısını paylaşmak üzere birçok defa milli yas ilan edilen Türkiye'de son olarak İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için üç günlük yas tutulacak.

Yas çerçevesinde Türkiye genelinde bayraklar yarıya indirildi. Türkiye'de son yas 24 Kasım 2017'de Mısır'da El Ravda Camisi’ne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin acısını paylaşmak için bir gün süreyle ilan edilmişti.

Bu arada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızla yaptığımız çalışmada, Gazze'deki yaralıların Türkiye'ye nakledilmesi amacıyla hava köprüsünü oluşturmak için her türlü hazırlık yapıldı, bekleniyor. 'Gelin alın' noktasına gelindiğinde, yaralılardan ağır olanları Türkiye'ye getireceğiz" açıklamasını yaptı.

Yahudilerin gözü dönmüş

Gazze'deki katliamdan sonra İsrail'den çirkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili Avi Dichter, Gazze'de onlarca Filistinlinin şehit edildiği saldırıların ardından "İsrail ordusunun herkese yetecek mermisi var" diyerek gözdağı verdi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, yerel bir televizyon kanalına konuşan Dichter, "Bence İsrail ordusu tüm hazırlıkları yapmış durumda. İster ölümcül olmayan yöntemler olsun, isterse de 'ateş etme düzenlemesi' ile meşrulaştırılan ölümcül yöntemler olsun fark etmez. Ordunun herkese yetecek mühimmatı var" ifadelerini kullandı.