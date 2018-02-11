Gözyaşı günü... Türkiye evlatlarına ağlıyor

Türkiye acı günlerinden birini daha yaşadı...

Afrin operasyonunda şehit düşen 12 vatan evladının yurdun dört bir köşesinde cenaze merasimi vardı.

SAMSUN: Samsun'un iki şehidi vardı. Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin ve Uzman Çavuş Burak Akalın. Şahin'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek törene katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehit Burak Akalın'ın cenazesi ise Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesinden son yolculuğuna uğurlandı.

GİRESUN: Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu (26)... Karacaoğlu'nun naaşı, ikindi namazı sonrası Çamoluk Merkez Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Çamoluk Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şehit Hamza Karacaoğlu’nun 3 yıl önce evlendiği ve biri kız 4 kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

İZMİR: Kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (33), İzmir'de toprağa verildi. Karşıyaka ilçesindeki Beşikçioğlu Camisinde düzenlenen törene şehit Karaman'ın emekli emniyet müdürü olan babası Uğur Salim, annesi Habibe, eşi Duygu, kardeşleri Ahmet ve Harika Cemrenur Karaman ile yakınları katıldı. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına kadar omuzlarda taşındı. Bu sırada baba Uğur Salim Karaman da tabutu omuzladı. Tabut taşınırken tekbirler getirildi, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları atıldı.

Anne Habibe Karaman, top arabasına konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü, "Oğlum, annen sana hasret, annen seni çok seviyor" dedi. Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın cenazesi Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Ali Akdoğan ise harekât öncesi annesi Fatma Akdoğan'ı arayarak "Seni çok seviyorum anne" dediği öğrenildi. Şehidin erkek kardeşi Gökhan Akdoğan da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sözleşmeli er olarak görev yapıyor.

MERSİN: Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş... Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dünkü cenaze merasiminde şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Anne Ümmü Kuş tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi" diye gözyaşı döktü.

HATAY: Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde törenle toprağa verildi. Ailesinin tek erkek çocuğuydu. Annesi Suna Ekiz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 9 yaşındaki yeğeni ise törende şehit dayısının askeri beresiyle ön safta yer aldı.

İSTANBUL: Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca... Afrin operasyonunda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın naaşı önce İstanbul Kartal'daki baba evine getirilerek helallik alındı. Burada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Fadime Karaca gözyaşı döktü. Dua edildikten sonra helallik alınan Şehit Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca’nın naaşı Pendik’teki 15 Temmuz Şehitler Camii’ne götürüldü. Şehidin cenazesi götürülürken binlerce vatandaş tekbirler getirdi.

ESKİŞEHİR: Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti. Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.

Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

ADANA: Uzman Çavuş Halis Koca (28)... Bekar ve 3 yıllık uzman çavuştu. Şehit Koca'nın, Türk bayrağına sarılı naaşı İmamoğlu ilçesi Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Elinden bir an olsun Türk bayrağını bırakmayan şehidin kardeşi Zehra Koca, ağabeyinin fotoğrafını öptü. Ağabey Halit Koca da kardeşinin tabutuna sarılırken gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin ninesi Zülfü Koca da tabuta sarılarak, "Çakır gözlüm vatana feda olsun" diye ağıt yaktı. Şehidin naaşı bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu ve ardından Ayvalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ADIYAMAN: Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Besni'de son yolculuğuna uğurlandı. 3 yıldır uzman çavuştu. Şehidin dedesi Abuzer Yılmaz, "Torunum bizim değil, devletindir. Bu ateş başka kimseyi de yakmasın" dedi. Cenaze töreninde şehidin annesi Hatice Sarıaslan ise tabutun başına gelerek, "Seni vuran eller kırılsın." dedi. Bekar olduğu ve 4 kardeşi bulunduğu öğrenilen şehidin cenazesi, kılınan namazın ardından Suvarlı beldesindeki mezarlığa defnedildi.

KIRIKKALE: Üsteğmen Erdem Mut... Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda, Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (32) da şehit düşmüştü. 4 yıllık evli ve iki çocuğu bulunan şehit Mut gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.