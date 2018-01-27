Gözyaşını devlet dindirdi

Korkuteli ilçesinde 5 yıl önce eşini kaybedince 85 yaşındaki felçli babası Ömer Çayır'ın bakımını üstlenmek için Aksu ilçesindeki babaevine dönen Sebahat Büyükyıldız, ön taraftaki küçük araziye ektikleri sebzeleri satarak geçimini sağlıyordu.

Ancak elektrik kontağından çıkan yangın, Büyükyıldız ve babasının kapıları ayrı bitişik iki odadan oluşan evi tutuşturdu. Sebahat Büyükyıldız'ın odasını teslim alan alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangının yan tarafta diğer kızıyla birlikte yaşayan kısmi felçli babasının odasını da tutuşturmasını engelledi.

Yangında, Sebahat teyzenin "Hepsini tırnaklarımla kazıyarak almıştım" dediği televizyon, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyası, oturma grubu ve diğer eşyaları yangında kullanılmaz hale geldi.

"Hayatımda kazandığım her şeyi kaybettim. Çok üzgünüm" diye gözyaşı döken Büyükyıldız'a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Aksu Kaymakamlığı ve Aksu Belediyesi yardım eli uzattı. Büyükyıldız'ın evi, Bakanlıkça yeniden yapılacak ve tüm eşyaları da alınacak.

AA