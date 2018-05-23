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Gri terörist birçok saldırının faili çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten, arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Kendal Hizan" kod adlı teröristin birçok saldırının faillerinden olduğu belirlendi

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:35
Gri terörist birçok saldırının faili çıktı

Siirt'in Baykan ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda dün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi. Siirt’te İl Jandarma Komutanlığına yapılan istihbari bilgi üzerine bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanı olarak kullandıkları Baykan ilçesi Tandır Dağı bölgesinde önceki gün başlatılan operasyon sürüyor. Önceki gün, biri terör örgütünün sözde Siirt Destova Gücü sorumlusu ve gri kategoride yer alan "Kendal" kod adlı Adnan Çelik olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyonda dün de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten "Kendal Hizan" kod adlı teröristin birçok saldırının faillerinden olduğu belirlendi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri ve güvenlik korucularının da katılımıyla Siirt-Bitlis sınırındaki Tandır Dağı bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor. Operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan, örgütün sözde "Siirt-Bitlis Destova alan sorumlusu" olduğu belirlenen "Kendal Hizan" kod adlı terörist Adnan Çelik'in birçok saldırının planlayıcıları ve uygulayıcıları arasında yer aldığı tespit edildi.

Örgüte 8 yıl önce katıldığı öğrenilen teröristin, eski Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey'e 7 Temmuz 2017'de gerçekleştirilen suikast girişimi ile 24 Temmuz 2017'de Siirt'in Baykan ilçesinde gerçekleştirilen, Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ'ın şehit düştüğü ve 14 Nisan 2017'de de Tandır Dağı bölgesinde bir vatandaşın el yapımı patlayıcı düzeneğine basması sonucu hayatını kaybettiği saldırıları planlayan ve uygulayan örgüt mensuplarından olduğu belirlendi. HABER MERKEZİ
 

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Terörist
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