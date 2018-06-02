Gross marketler esnafı yok ediyor

Ulusal ve Yerel zincir marketler ile AVM’lerin ardından şimdi de Gross market çılgınlığının yaşandığına dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Son dönemde moda olan gross marketler başta bakkal, büfeci, kuruyemişçi, manav, kasap, şarküterive unlu mamullerolmak üzere perakende sektöründeki küçük esnafı her geçen gün zora sokuyor.

Gross marketlerde sadece gıda ürünleri değil kırtasiye malzemeleri, zücaciye ürünleri hatta giyim, spor malzemeleri ve inşaat malzemeleri bile satılıyor. Zaten sayıları 30 bini aşkın zincir market ve 404 AVM ile baş edemeyen esnafımız bir de gross marketler yüzünden zarar ediyor.

Hem ulusal ve yerel zincir marketlerin ve AVM’lerin açılışına düzenleme getirilmeli hem de Gross marketlerin perakende satış yapması mutlak bir kurala bağlanmalı” şeklinde konuştu. Ulusal ve yerel zincir marketleri ile AVM’lerin yanı sıra son dönemde özellikle Büyükşehirlerde hemen hemen semte kurulmaya başlayan gross marketlerdeki haksız rekabetin önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Palandöken,“Toptan fiyatına perakende satışı yalnızca perakende satışı yapan küçük esnafa yapması gereken gross marketler kuruluş amacı dışına çıkarak halka da satış yapıyor.

Toptan satış daha uygun olduğu için vatandaş bakkal yerine gross marketlerden alışveriş yapıyor. Yani hem esnaf hem de vatandaş gross marketten alışveriş yaparken ürünleri aynı fiyattan satın alıyor. Bu durum esnaf ve sanatkârlar üzerinde haksız rekabet ortamı oluşturmaktadır. AVM’ler ile birlikte ulusal ve yerel zincir marketlerin yanı sıra artık gross marketlere de küçük esnafın ayakta kalabilmesi için bir düzenleme getirilmeli ve esnafımız üzerindeki haksız rekabet durdurulmalı” diye konuştu. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL