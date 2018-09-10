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Gübre ve ilaca "yüzde yüz" zam

Gübre ve tarım ilâcı fiyatlarına bir yılda yüzde yüz zam gelmesinden dolayı Bursa'dan Şanlıurfa'ya kadar tüm çiftçiler dertli. 'Fiyatların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki sezon birçok kimse gübre atamaz duruma gelecek' diyen çiftçiler ürünlerinin para kazandırmadığından da şikayetçi

10 Eylül 2018 Pazartesi 16:11
Gübre ve ilaca "yüzde yüz" zam

Gübre ve tarım ilâcı fiyatlarına bir yılda yüzde yüz zam geldiğini ileri süren çiftçiler tepkili. Mustafakemalpaşa ilçesinde çiftçilik yapan Ersin Demir, geçen yılki gübre fiyatlarıyla bu yılki gübre fiyatlarını elindeki listeden tek tek gösterdi.

Fiyatların bir yılda ikiye katlandığını ifade eden Ersin Demir, “Geçtiğimiz yıl 50 kiloluk üre gübresi 67 liradan satılırken bu yıl 103 lira. 50 kiloluk şeker gübresi 35 liradan satılırken, bu yıl 65 lira. Aynı şekilde 50 kiloluk 18.46 gübresi 2017 yılında 89 liradan satılırken, bu yıl ise 170 liradan satılmakta. Liste bu şekilde uzayıp gidiyor. Damlama sulama hortumları var. Bir top hortum 3 dönüm araziye yetiyor. Geçtiğimiz yıl bir topu 300 liraydı. Bu yıl ise 450 lira. Mazot geçtiğimiz yıl ağustos ayında 5.02 liraydı, şimdi ise 6.28 kuruş. Bu yıl ben bir dönüm domates tarlasına 2 bin lira masraf yaparken, önümüzdeki sezon için bu fiyatlar durduğu sürece benim masrafım 4 bin lira. Bu fiyatlar bu şekilde devam ederse önümüzdeki sezon birçok kimse gübre atamaz duruma gelecek” dedi.

Siverekli çiftçiler de dertli

Bu arada Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2018’in ilk pamuk hasadına başlandı. Bölgede beyaz altın alarak bilinen ve çiftçiler tarafından Nisan ayının ilk günlerinde ekimine başlanan pamuğun hasadı bu yıl erken başladı. Üretici, ürünü erken hasat etmelerine rağmen pazar ve alıcı bulamamaktan yakınıyor.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Üstantaş kırsal mahallesinde 100 dönüm araziye pamuk eken Mehmet Emin Asal, "Nisan ayından bu yana bu pamuğu ekmişiz, bir çocuk gibi bakmak zorundasınız, nasıl çocuğu eğitiyor ve büyütüyorsanız aynı şekilde buna da öyle bakmak zorundasınız. İlacı olsun, gübresi olsun, çapası olsun her şey emek istiyor” dedi.

Doların yükselmesiyle birlikte, gübre ve ilaçlara zam geldiğini iddia eden Asal, "Son zamanlarda doların yükselmesiyle birlikte karımızda erimiş durumda, mazot, gübre ve ilaçlara çok zam geldi, biz çiftçiler artık pek bir şey kazamaz duruma geldik” dedi. Sezonun ilk pamuğunu topladıkları halde alıcı ve pazar bulamamaktan şikayet eden Asal, "Bölgede bildiğim kadarıyla sezonun ilk pamuğunu biz toplamaya başladık, başlamasına ama alıcı yok, pazarlamasında çok sıkıntı çekiyoruz” şeklinde konuştu. 

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 10.09.2018 17:42
Anahtar Kelimeler:
BursaUrfaSiverekTarımKöylüçiftçi
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