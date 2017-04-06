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Gübreye karekodlu ve barkodlu takip

Piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibinin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi

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Gübreye karekodlu ve barkodlu takip
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Piyasaya Arz Edilen Gübrelerin İzlenmesine Yönelik Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, piyasaya arz edilen gübrelerin paketleme aşamasından son kullanıcıya kadar takibine yönelik içerik ve ambalajların işaretlenmesiyle gübre dağıtıcılarının depo veya satış yerlerine kamera takılmasına ilişkin usul ve esasları içeriyor. Düzenlemeye göre, işaretleyici etiket ve karekod bulunmayan gübreler "güvensiz ürün" olarak değerlendirilecek. Bakanlık, teknik düzenleme çerçevesinde karekod ve DNA barkodlu takip sistemiyle kamera sisteminin kurulum ve işletilmesini ayrı ayrı veya bir bütün olarak yaptırabilecek. Üreticiler, piyasaya arz edilecek gübrelerde izlenebilirliği sağlayacak şekilde karekod ve DNA barkod içeren işaretleyici etiketli takip sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü olacak. Elektronik ürün kodları, ambalajlara ve içindeki ürüne de uygulanabilir olacak, ürünün teknik düzenlemeye uygunluğunu bozmayacak. Ürünlerin, üreticiden son kullanıcıya kadar olan sevkiyat ve tesliminde, üzerindeki karekod okutularak işlem yapılacak. Dağıtıcıdan son kullanıcıya ürün tesliminde, T.C. Kimlik Numarası veya vergi kimlik numarası dikkate alınacak. AA
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Gübreye Karekodlu Ve Barkodlu Takip
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