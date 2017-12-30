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Gül'den Erdoğan'a yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün "696 sayılı KHK'da muğlaklık var" açıklamaları sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Yazıklar olsun" eleştirilerine yönelik tepkilere ilişkin cevap verdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 19:07
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Gül'den Erdoğan'a yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin twitter hesabından açıklamada bulundu.

Gül şunları söyledi:

"Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, haraket ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim"

Erdoğan'ın Gül'e cevabı

AK Parti Kastamonu İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizi şaşırtan hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıErdoğanAbdullah GülKhk
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