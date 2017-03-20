Gül ve Davutoğlu hariç herkes vardı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile AKP'nin ağır toplarından Bülent Arınç da davet edilen isimler arasındaydı.

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun 'programlarından dolayı' toplantıya katılmaması dikkat çekti. Bülent Arınç ise, AKP Genel Merkezi çıkışında açıklama yapmaktan kaçındı. "Güzel bir toplantı oldu, faydalı bir görüşme oldu" açıklaması yapmakla yetinen Bülent Arınç, referandum ile ilgili sorulara "17'sinden (Nisan) sonra görüşürüz" yanıtını verdi. Toplantıda, 16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumuna ilişkin olarak sahada yürütülen çalışmalar ve bundan sonraki kampanya süreci ele alındı.

HABER MERKEZİ