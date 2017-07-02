Hasat döneminin normal şartlarda 45 gün sürdüğü Isparta'da, aşırı sıcaklıklarının olmaması, havanın serin ve yağışlı geçmesi dolayısıyla hasat dönemi süresi 60 güne çıktı. Hasat döneminin uzaması 6 ila 7 bin ton arasında değişen gül çiçeği rekoltesinin bu yıl 8 bin ton üzerine çıkmasını sağladı. Bunun yanında gül dikim alanlarının artması da rekolteyi olumlu yönde etkiledi. AA
Gülde rekolte yolda
Isparta'da hasat dönemi olan Mayıs ve Haziran aylarının serin ve yağışlı geçmesi, 45 günlük hasat döneminin 60 güne, 6 bin ton civarında olan gül çiçeği rekoltesinin de 8 bin tonun üzerine çıkmasını sağladı
02 Temmuz 2017 Pazar 17:30
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