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Gülde rekolte yolda

Isparta'da hasat dönemi olan Mayıs ve Haziran aylarının serin ve yağışlı geçmesi, 45 günlük hasat döneminin 60 güne, 6 bin ton civarında olan gül çiçeği rekoltesinin de 8 bin tonun üzerine çıkmasını sağladı

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Gülde rekolte yolda

Hasat döneminin normal şartlarda 45 gün sürdüğü Isparta'da, aşırı sıcaklıklarının olmaması, havanın serin ve yağışlı geçmesi dolayısıyla hasat dönemi süresi 60 güne çıktı. Hasat döneminin uzaması 6 ila 7 bin ton arasında değişen gül çiçeği rekoltesinin bu yıl 8 bin ton üzerine çıkmasını sağladı. Bunun yanında gül dikim alanlarının artması da rekolteyi olumlu yönde etkiledi. AA

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