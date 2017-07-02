Gülde rekolte yolda Isparta'da hasat dönemi olan Mayıs ve Haziran aylarının serin ve yağışlı geçmesi, 45 günlük hasat döneminin 60 güne, 6 bin ton civarında olan gül çiçeği rekoltesinin de 8 bin tonun üzerine çıkmasını sağladı

02 Temmuz 2017 Pazar 17:30 Bu haber kez okundu.