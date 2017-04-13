Gülen'in iade süreci yavaş ilerliyor

Başbakan Yıldırım, katıldığı bir TV programında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin de, "Benim kanaatime göre yeni yönetim, bu yapının bu darbeyle ilişkili olduğunu düşünüyor, önceki yönetime göre. Yeni yönetim bizim bu yaşadıklarımızı daha iyi anlıyor. Hatırlayın Trump kampanya konuşmalarında 15 Temmuz'u değerlendirdi zaten. 'Bu bir darbedir ve Recep Tayyip Erdoğan bu darbeyi bastırmıştır' dedi. Ama henüz istediğimiz hızda ilerlemiyor. Hem hukuki yönden hem de hükümetler arası ilişkilerde bu konu bizim öncelikli konularımız arasında yer alıyor" diye konuştu.

Yeni darbe iddiaları

FETÖ ile mücadeleye dair 17 Nisan'dan sonra farklı bir projeksiyon olup olmayacağı ve yargı sürecine ilişkin soru üzerine Yıldırım, bu konuda 27 ilde 100'den fazla dava açıldığını ve kısa sürede de ilk kararların çıkmaya başlayacağını ifade etti.

"Sosyal medya üzerinden dönem dönem FETÖ'nün yeni darbe girişimleri olacağı anlamı çıkarılan propagandalar yapıldığına" ilişkin hatırlatma üzerine bu konuya değinen Yıldırım, şunları söyledi: "Şimdi bakın bunlar böyle gizemli laflar, şifreli laflar, milletin kafasını karıştırmaya çalışıyorlar. Millet rahat olsun, biz nöbetteyiz. Millet işine gücüne baksın. Onlar yerine biz nöbet tutuyoruz. Onlar nöbetini tuttu, demokrasiyi kurtardı, bayrağı düşürmedi. 15 Temmuz'da ve devam eden 27 günde gerekeni yaptılar. Şimdiki durum, hükümet iş başındadır, kurumlar görevinin başındadır. Bu ve buna benzer dedikoduları yapmaya devam edecekler, bunu da biliyoruz. Amaçları milleti tedirgin etmek, milletin içine korku salmak ve böylece kendi gayrimeşru emellerini gerçekleştirmeye çalışmak ama o iş bitmiştir yani sonuna kadar gidilecek."

Kılıçdaroğlu ile 15 Temmuz gecesi görüştüğünü ifade eden Yıldırım, "Beni aramış görüşemedik, sonra kendisini aradım. Bana dediği şey şudur; 'Biz ne yapabiliriz? Bu bir darbedir.' Ben de dedim ki yapacağınız şey, bu önemli bir şeydir, 'Sizin yanınızdayız, ne yaparız', ben bunu duyduğuma memnun oldum, teşekkür ediyorum" dedi.

HABER MERKEZİ