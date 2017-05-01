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Gümrük Birliği'nde Rumların eline kaldık

Rum Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesi (yükseltilmesi) meselesinin, artık Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin elinde olduğunu yazdı.

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Gümrük Birliği'nde Rumların eline kaldık

Rum Fileleftheros gazetesi, Türkiye’nin Gümrük Birliği'nin iyileştirilmesi (yükseltilmesi) meselesinin, artık Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin elinde olduğunu, çünkü görüşülmekte olan son taslağın, gerek Avrupa Komisyon’un Ankara’yla müzakere etmek için sağlamayı hedeflediği şartların, gerek de bunun akabindeki nihai kararların, bütün üye devletlerin onayını gerektirdiğini yazdı.

Bu gelişmenin Rumlar için bir kazanç olduğunu yazan gazete, Rum kesiminin, bu durumu, Türk ambargosunun sonlandırılması ve Türkiye’nin tüm limanlarının Rum gemilerine açılması açısından değerlendirmek için, avantajlar elde ettiğini kaydetti.

Gazete Rum kesiminin artık, yalnızca Türkiye’yle olan nihai anlaşmanın onaylanmasına izin vermeme değil, Komisyon’un Türkiye’yle gümrük birliğinin iyileştirilmesi için müzakere etmesi amacıyla bazı şartları sağlamasına izin vermeme olanağına sahip olduğunu da ekledi.

AHMET SAFA TERZİ

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