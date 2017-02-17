Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu.

Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Muscat ile yaptığı görüşmenin ardından Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından San Anton Sarayı'nda kabul edildi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.

Ziyaret kapsamında ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu düzenlendi. Ziyaret ve temaslarda, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkileri, AB ile ilgili konuların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Gümrük Birliği ve Kıbrıs mesajı

Temasları kapsamında açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, "Malta daima Türkiye'yi AB'ye tam üyeliği konusunda destekleyen, şartsız, koşulsuz destek veren bir ülke, bunu takdir ediyoruz. Malta'nın dönem başkanlığı içerisinde de AB-Türkiye ilişkilerinin daha da geliştirilmesi, yeni fasılların açılması ve güncellenmesine karar verilen AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın çalışmalarına başlanmasını ümit ediyoruz" dedi. Kıbrıs'ta iki kesim arasında devam eden müzakerelere de değinen Yıldırım, "Eminim ki burada varılacak çözüm Ada'da güvenliği sağlayacak, Türkiye'nin etkin garantisini sürekli olarak temin edecek ve her iki tarafın adil, eşit yönetişim hakkını da beraberinde getirecektir. Her zaman Kuzey Kıbrıs Türk tarafı çözümde bir adım önde. Hiçbir zaman çözümü kesintiye uğratacak bir davranış içerisinde olmuyorlar. Buna özen gösteriyorlar. Çözümün mutlaka sağlanması lazım çünkü çözümsüzlüğün bedelini Kuzey Kıbrıs Türk tarafı ödüyor" dedi.

Basın ile ilgili fasıllar açılsın

Yıldırım, Türkiye basın özgürlüğüne karşıymış gibi bir algı oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, "Bu iddiada bulunanlara şunu teklif ediyorum; basın özgürlüğü Avrupa için çok önemli, adalet, hukuk devleti olmak çok önemli. 23-24'ncü fasıllar... Adalet, medya ve basınla ilgili fasılları AB açsın, ne söyleyeceklerse söylesinler, biz de cevabını verelim. Buradan çağrı yapıyorum, hariçten gazel okumakla olmaz. Biz gerçek bir teklif yapıyoruz, buyursun açsınlar bu fasılları" şeklinde konuştu.



Başbakan Malta'da temaslarda bulundu



Özel uçak 'TUR' ile Malta'nın başkenti La Valletta'ya giden Yıldırım'ı, Malta Uluslararası Havaalanı'nda Malta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joe Mizzi ile Türkiye'nin La Valletta Büyükelçisi Reha Keskintepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Malta'ya resmi ziyarette bulunan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı oldu. Başbakan Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sağlık Bakanı Recep Akdağ, Ak Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz de La Valletta'ya geldi.





Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın daveti üzerine resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yıldırım, Muscat ile yaptığı görüşmenin ardından Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca tarafından kabul edildi. Başbakan Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 50 dakika sürdü.



Ziyaret kapsamında ayrıca Türk ve Malta iş çevrelerinin bir araya geleceği iş forumu düzenlendi. Ziyaret ve temaslarda, Malta'nın AB Dönem Başkanlığı ışığında Türkiye-AB ilişkileri, AB ile ilgili konuların yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

HABER MERKEZİ