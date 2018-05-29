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Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebileceğini belirtti.

29 Mayıs 2018 Salı 14:21
Günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilecek

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren günde 4 bin 500 pasaport randevusu verilebileceğini belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da randevu sisteminde, ilave işlem masası temini, kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport işlemlerinde kota uygulamasına geçilmesi nedeniyle "ertesi gün pasaport randevusu" uygulamasına geçildiğini belirtti.

Cumartesi günlerinin de pasaport randevusuna açıldığını aktaran Soylu, "İstanbul'da 30 Mayıs'tan itibaren her gün toplam 4 bin 500 pasaport randevusu verilebilir hale gelmiştir. Sonraki tarihlere randevu alanlar isterlerse randevularını iptal edip 30 Mayıs'tan itibaren kontenjan açık oldukça yeni randevu alabilirler" açıklamasını yaptı. AA

Anahtar Kelimeler:
Pasaport
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