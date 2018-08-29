Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93281
ALTIN
249.158
DOLAR
6.4153
STERLİN
8.3604
EURO
7.5091

Güney Amerika pazarının giriş kapısı Peru olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen seminerde Güney Amerika ülkelerinden Peru pazarı ele alındı

29 Ağustos 2018 Çarşamba 17:15
Güney Amerika pazarının giriş kapısı Peru olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen seminerde Güney Amerika ülkelerinden Peru pazarı ele alındı. TİM Başkanı İsmail Gülle, etkinlikteki konuşmasında, “Artık serbest ticaret anlaşmaları iptal ediliyor, ticaretin önüne yeni bariyerler konuluyor, vergiler artırılarak ticari savaşlar başlatılıyor. Biz her iki tarafın da kazandığı ticaretten yanayız.

Peru bu anlamda ekonomik açıdan ciddi bir potansiyele sahip. Peru proaktif  ticaret politikası izleyen bir ülke. Ekonomik açıdan oldukça ciddi potansiyele sahip. Yıllık 40 milyar dolarlık ihracat, 39 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bizim bu ülkeye yaptığımız ihracat sadece 100 milyon dolar.

Bu ülkeden yapılan ithalat da 75 milyon dolar. İki ülke arasındaki ticari potansiyeli büyütmek zorundayız” dedi. Peru Cumhuriyeti Ticaret Ateşesi Fernando Albareda da Peru’da kişi başına gelirin 6 bin 570 dolar, enflasyonun ise yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Albareda, “Perulular Türkiye’yi Türk dizilerinden biliyor.

Türk dizileri Peru’da seviliyor. Ama bunun haricinde uzak ülkeymiş gibi düşünülüyor. Bu tür toplantılarla bunun değişeceğini düşünüyorum” dedi. Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer de, “Peru Türkiye için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye olarak özellikle, otomotiv, bilişim, perakende ve taşımacılık sektörlerinde Peru ile rahatlıkla ticaret yapılabilir” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Prof. Dr. Haydar Baş'tan Gadir-i Hum mesajı
Zaferin adı 30 Ağustos
Zaferin adı 30 Ağustos
Skandal! Kurban etlerinde şarbon tehlikesi
Skandal! Kurban etlerinde şarbon tehlikesi
Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi
Dış ticaret açığı Temmuz'da geriledi
Suudi Kralı'nın damadı da süper savurgan
Suudi Kralı'nın damadı da süper savurgan
İstanbul'da kongre turizmi start alıyor
İstanbul'da kongre turizmi start alıyor
'Kurbanlık' bilançosu açıklandı
'Kurbanlık' bilançosu açıklandı
Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat
Trakya Birlik'ten ayçiçeğine iyi fiyat
Turkcell'den tarihi adım
Turkcell'den tarihi adım
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim