Güney Amerika pazarının giriş kapısı Peru olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen seminerde Güney Amerika ülkelerinden Peru pazarı ele alındı. TİM Başkanı İsmail Gülle, etkinlikteki konuşmasında, “Artık serbest ticaret anlaşmaları iptal ediliyor, ticaretin önüne yeni bariyerler konuluyor, vergiler artırılarak ticari savaşlar başlatılıyor. Biz her iki tarafın da kazandığı ticaretten yanayız.

Peru bu anlamda ekonomik açıdan ciddi bir potansiyele sahip. Peru proaktif ticaret politikası izleyen bir ülke. Ekonomik açıdan oldukça ciddi potansiyele sahip. Yıllık 40 milyar dolarlık ihracat, 39 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Bizim bu ülkeye yaptığımız ihracat sadece 100 milyon dolar.

Bu ülkeden yapılan ithalat da 75 milyon dolar. İki ülke arasındaki ticari potansiyeli büyütmek zorundayız” dedi. Peru Cumhuriyeti Ticaret Ateşesi Fernando Albareda da Peru’da kişi başına gelirin 6 bin 570 dolar, enflasyonun ise yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Albareda, “Perulular Türkiye’yi Türk dizilerinden biliyor.

Türk dizileri Peru’da seviliyor. Ama bunun haricinde uzak ülkeymiş gibi düşünülüyor. Bu tür toplantılarla bunun değişeceğini düşünüyorum” dedi. Coface Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Emre Özer de, “Peru Türkiye için önemli bir potansiyel barındırıyor. Türkiye olarak özellikle, otomotiv, bilişim, perakende ve taşımacılık sektörlerinde Peru ile rahatlıkla ticaret yapılabilir” şeklinde konuştu. HABER MERKEZİ

