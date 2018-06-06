Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96658
ALTIN
190.200
DOLAR
4.5545
STERLİN
6.1077
EURO
5.3631

Gurbetçiler bugün oy kullanmaya başlıyor

Yurt dışında yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için bugünden itibaren oy kullanmaya başlıyor. 60 ülke ve 123 temsilcilikte kurulacak sandıklarda oylarını gurbetçiler 19 Haziran'a kadar kullanabilecek

06 Haziran 2018 Çarşamba 17:20
Gurbetçiler bugün oy kullanmaya başlıyor

HABER MERKEZİ

Yurt dışında yaşayan 3 milyondan fazla Türk seçmen, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için bugün sandık başına gidiyor. Yurt dışındaki seçmenler, 19 Haziran'a kadar oylarını kullanabilecek. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi işliyor. Cumhurbaşkanı ile milletvekili seçiminin birlikte yapılacağı 24 Haziran'da, 6 cumhurbaşkanı adayı yarışacak, seçime 8 siyasi parti katılacak. Seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy verme işlemi bugün başlayacak, 19 Haziran'da sona erecek. YSK, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında oy kullanacak seçmenler için oy verme saatlerini 09.00-21.00 olarak belirledi.


Temsilciliklerde ve ihtiyaç duyulması halinde diğer yerlerde kurulacak seçim sandıklarında sadece seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşları oy kullanabilecek. Yurt dışında kullanılan oylar, THY'ye ait uçaklarla Ankara'ya getirilecek. Tüm oy torbaları, ATO Kongre Merkezi'ndeki özel güvenlikli salona götürülerek, oy kullanma işleminin sona ermesine kadar muhafaza edilecek. Yurt dışı oyları, 24 Haziran'da saat 17.00'de oy verme işleminin sona ermesinin ardından sayılmaya başlanacak.

123 temsilcilikte sandık kurulacak

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı 3 milyon 49 bin 65 seçmen için 60 ülke ve 123 temsilcilikte 7-19 Haziran'da azami 13 gün süreyle oy kullandırılacak. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde ise yurt dışında 30 Haziran-4 Temmuz'da ve azami 5 gün süre ile oy verilecek. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında da verebilecek. Gümrük kapılarında da oy verme işlemi yarın başlayacak. Tatil günleri dahil 24 saat süre ile oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Oy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel ticarete Trump darbesi
Küresel ticarete Trump darbesi
Telefon tacizlerine son
Telefon tacizlerine son
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Sahte ve taklit ürün pazarı 17.2 milyar dolara ulaştı
Milli Ekonomi Modeli’nden başka çıkar yol yok!
Milli Ekonomi Modeli’nden başka çıkar yol yok!
'Bor stratejisi' açıklanıyor
'Bor stratejisi' açıklanıyor
Okullar 17 Eylül'de açılacak
Okullar 17 Eylül'de açılacak
İstanbul'da barajlar dolu
İstanbul'da barajlar dolu
Göçmenleri folyaya sardılar
Göçmenleri folyaya sardılar
Trump, ticaret savaşını resmen başlattı
Trump, ticaret savaşını resmen başlattı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim