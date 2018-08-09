Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96883
ALTIN
213.656
DOLAR
5.4722
STERLİN
7.0529
EURO
6.3376

Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu

09 Ağustos 2018 Perşembe 17:31
Gurbetçiler kapıda yoğunluk oluşturdu

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları baba ocağını ziyaret edip tatillerini yaptıktan sonra yaşadıkları ülkelere dönmeye devam ediyor. Kapıkule'de gurbetçi araçlarının geçişi nedeniyle zaman zaman kuyruklar oluşuyor.

Belçikaya'da giden Cihan Kızılöz, yaptığı açıklamada, tatilinin iyi geçtiğini söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini ve her yıl tatilini memleketinde geçirdiğini belirten Kızılöz, "Antalya, Konya ve İstanbul'u gezdik, güzeldi. Şimdi dönüş yolu, ayın sonunda işe başlayacağız.

Araçlarımızla geliyoruz, zor oluyor ama değiyor buraya gelince yol yorgunluğumuz bitiyor. Gelirken koşa koşa geliyoruz ama dönüşte sevdiklerimizi arkamızda bıraktığımız için biraz zor geliyor." dedi.

Almanya'ya giden Metehan Bozkurt, tatil yapmak ve yakınlarını görmek için her yıl memleketine geldiğini belirterek, "Bu yıl bizim için hüzünlü oldu. Babam vefat etti, mezarına gidip dua ettik, mezarını yaptırdık, şimdi de dönüyoruz. Buradan ayrılırken hissettiklerimizi yurt dışında yaşayanlar bilir.

Türk bayrağını arkamızda bırakarak gitmek hüzün veriyor. Anavatanı terk ettiğine üzülüyorsun ama kendi dört duvarına da döndüğüne seviniyorsun. Sonuçta orada da bir düzenimiz var." diye konuştu.

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı
Yunanistan'ın kaybı 93'e çıktı
Arapça tabelalar kaldırıldı
Arapça tabelalar kaldırıldı
Kurban fiyatları ücreti kaç TL, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatı
Kurban fiyatları ücreti kaç TL, küçükbaş büyükbaş kurbanlık fiyatı
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Rusya'dan Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Bomba iddia! Türkiye, ABD'den Brunson'a karşılık iki talepte bulundu...
Bomba iddia! Türkiye, ABD'den Brunson'a karşılık iki talepte bulundu...
Ordu'da felaket
Ordu'da felaket
ABD’de çetin müzakere
ABD’de çetin müzakere
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
'ABD ile diyalog için şartlarımız var'
ASELSAN'dan bir atak daha
ASELSAN'dan bir atak daha
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim