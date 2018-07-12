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Gürcistan NATO yolunda

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ile ciddi sorun yaşayan Gürcistan'ın NATO üyesi olacağını söyledi

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:57
Gürcistan NATO yolunda

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gürcistan'ın Avro-Atlantik ilgisine tam destek veriyoruz. Gürcistan NATO üyesi olacak. Müttefikler bunu Çarşamba günü teyit ettiler" ifadelerini kullandı.

Üyelik için Gürcistan ile çalışmaya devam edeceklerini aktaran Stoltenberg, Tiflis yönetiminin NATO üyeliği için başarılı reformlar yaptığının altını çizdi. Öte yandan Stoltenberg, Doğu Ukrayna'da durumun ciddiyetini koruduğuna dikkati çekerek, "Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.
AA

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