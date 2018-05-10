Gürer'in sorusu cevapsız kaldı

Gürer, önergesinde 2006 yılında çıkarılan Kurumlar Vergisi Kanunu ile vergi ödenmeyen veya düşük vergi ödeyen yurt dışı devletlerinde Türkiye'den birinin şirket kurması durumunda Bakanlar Kurulu'nun bu ülkeleri belirleyeceğinin ifade edildiğini hatırlattı. Aradan 11 yıl geçtiğini belirten Ömer Fethi Gürer, Bakanlar Kurulu’nun bu belirlemeyi yapıp yapmadığını, yapmamış ise ne zaman belirleneceğini sordu.

Gürer, ayrıca “Yurt dışında ülkemiz vatandaşı olup vergilendirmesiz para bulunduran ülkelerde varlığı olan kişi ve şirket sayısı bilinmekte midir?” şeklindeki soruya da yanıt istedi. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, sorulara net bir şekilde açıklama getirilmedi.

Bakan Ağbal, Vergi kapasitesi düşük ülkelerle ilgili olarak OECD ve G20 nezdinde yürütülen uluslararası çalışmaların geçmiş olduğumuz dönemde hız kazandığını, bu alanda münferit düzenlemelerden ziyade uluslararası işbirliği yapılmasının daha etkin olduğu yönündeki düşüncenin genel kabul gördüğünü söyledi.

OECD ve AB üyesi ülkelerin de bu konuda ayrı ayrı düzenleme yapmadıklarını, uluslararası çalışmaları desteklediklerini belirten Bakan Ağbal, ayrıca OECD, G20 ve AB'de yapılan çalışmalara ülkemizin de katılım sağladığına dikkat çekti. CHP Niğde Milletvekili Gürer ise dünyada vergi cenneti olarak bilinen bölgeler bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu ülkelere, ülkemizde nakit para transferi yapıldığı bilinmektedir. Maliye Bakanı Naci Ağbal’in soru önergemize verdiği yanıtlar tatmin edici değildir” diye konuştu.

YENİ MESAJ/ANKARA