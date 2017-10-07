Güvenlik güçleri 2 bin 446 kaçak yakaladı

Buna göre, Suriye sınırında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 264 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, bir adet araç ele geçirildi.

Irak sınırında ise Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi ve Türkiye'den Irak'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 200 küçükbaş hayvan, 3 bin paket sigara, bir adet cep telefonu ele geçirildi. İran sınırında da İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi yakalandı.

Bu müdahaleler sonucunda, 28 bin 880 paket sigara ele geçirildi. Yunanistan sınırında, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 115 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 62 kişi gözaltına alındı. Buna göre, Rusya Federasyonu tarafından, Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında Türkiye'de 2-6 Ekim'de Türk uzmanların katılımıyla gözlem uçuşu icra edildi.

ASA gereği Türk ASA gözlem uçağı ile Gürcistan'da, 2-6 Ekim'de Bosna Hersek ile müşterek olarak Türk uzmanların katılımıyla gözlem uçuşu gerçekleştirildi.

AA