Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
104137
ALTIN
148.174
DOLAR
3.6142
STERLİN
4.7214
EURO
4.2375

Güvenlik güçleri 2 bin 446 kaçak yakaladı

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere ilişkin bilgilere yer verildi.

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:00
4 Okunma
Güvenlik güçleri 2 bin 446 kaçak yakaladı

Buna göre, Suriye sınırında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri tarafından gün içinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 bin 264 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda, bir adet araç ele geçirildi.

Irak sınırında ise Irak'tan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi ve Türkiye'den Irak'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 2 kişi yakalandı. Bu müdahaleler sonucunda 200 küçükbaş hayvan, 3 bin paket sigara, bir adet cep telefonu ele geçirildi. İran sınırında da İran'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi yakalandı.

Bu müdahaleler sonucunda, 28 bin 880 paket sigara ele geçirildi. Yunanistan sınırında, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 115 kişi ve Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 62 kişi gözaltına alındı. Buna göre, Rusya Federasyonu tarafından, Açık Semalar Antlaşması (ASA) kapsamında Türkiye'de 2-6 Ekim'de Türk uzmanların katılımıyla gözlem uçuşu icra edildi.

ASA gereği Türk ASA gözlem uçağı ile Gürcistan'da, 2-6 Ekim'de Bosna Hersek ile müşterek olarak Türk uzmanların katılımıyla gözlem uçuşu gerçekleştirildi.
AA

Anahtar Kelimeler:
KaçakGüvenlik Güçleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim