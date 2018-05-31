Güvenlik korucusu son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsalında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Emrah Tezgel, son yolculuğuna uğurlandı. Hani ilçesi Topçular ile Yukarıturalı köyleri karayolu ayrımında yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında, PKK’lı teröristlerin saldırısıyla yaralanan ve sevk edildiği Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen şehit düşen güvenlik korucusu Emrah Tezgel’in cenazesi, Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı’ndaki törenin ardından helikopterle Hani ilçesi Kuyular köyüne gönderildi. Köyde düzenlenen törenin ve kılınan namazın ardından helallik alındı. Tezgel’in cenazesi, köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Törene Mehmet Mehdi Eker, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Hani Belediye Başkanvekili Kaymakam Şaban Arda Yazıcı, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Mezarlıktaki törenin ardından, Eker ve beraberindekiler birlikte taziye yerine geçti. Burada şehit için dua edildi, şehit yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Şehidin bir çocuk babası ve eşinin beş aylık hamile olduğu öğrenildi.