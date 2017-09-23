Habur'daki tatbikatın seviyesi yükseltildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.
Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık
Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roketatarın bulunduğu zırhlı aracın, tatbikat sahasında manevra yaptıkları görüldü. Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için de askerler sık sık devriye geziyor.
AA