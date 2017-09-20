Habur tatbikat üçüncü gününde

Irak sınırının sıfır noktasındaki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan TIR parkının karşısındaki tatbikat alanı genişletildi.

Büyük bölümü tank olmak üzere çok sayıda askeri araç ile askerin katıldığı tatbikatta iş makineleri ile kazılan mevziler artırıldı. Derinleştirilen mevzilere bazı zırhlı askeri araçlar yerleştirildi.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda askerler için çadırlar kuruldu. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmiş, bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

AA