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Hac fiyatları düştü ancak...

Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, Mekke'de yeni otellerin devreye girmesiyle hac maliyetinin düştüğünü dile getirerek, "Ancak Suudi Arabistan yönetimi yüzde 5 KDV, yüzde 5 de belediye vergisi uygulamaya başlayınca fiyatlar yeniden eski seviyesine çıktı" dedi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:26
Hac fiyatları düştü ancak...

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Türkiye'de nitelikli hac hizmeti veren seyahat acentelerinden Vizyon Turizm'in Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, Suudi Arabistan'ın yüzde KDV'nin yanı sıra yüzde 5 belediye vergisi uygulamasını başlattığına işaret ederek, bu vergilerin hac maliyetlerini artırdığını kaydetti.

Mekke Geliştirme Projesi kapsamında Mescid-i Haram etrafında çok sayıda yeni otelin açılmasıyla konaklama fiyatlarının düşüşe geçtiğine işaret eden Çizmeci, vergilerin artmasıyla fiyatların eski seviyesine yükseldiğini belirtti.

Nitelikli hac hizmetinin özellikleri

Vizyon Turizm'in İstanbul'da düzenlediği hac semineri esnasında Yeni Mesaj'a konuşan Çizmeci, eskiden Mekke'de 5 yıldızlı otel sayısının az olduğuna işaret ederek, "Böyle bir otelde konaklamaya lüks hac deniyordu. Bazen de VIP hac terimi kullanılırdı. Akabinde Harem bölgesinde çok sayıda 5 yıldızlı otel inşa edildi. Bunun üzerine acenteler imkânları artırarak, de luxe kavramını geliştirdi. Bizim iki konseptimiz var: Bunlardan ilki Vizyon Tur De Luxe... Bu kapsamda 80 kişi getiriyoruz. Diğer markamız Şiar Tur da lüks konseptte 90 kişi getiriyor. Türkiye'de bu şekilde 5 acente hac hizmeti sunuyor. Türkiye'de bu yıl 10 bin dolar üstü ödeme yapan hacı aday sayısı 2 bini geçmez" dedi.

Nitelikli hac neden pahalı?

Nitelikli hac hizmetinde ücretin kişi başı 20 bin dolara kadar çıkabildiğine işaret eden Çizmeci, şunları söyledi: "Neden 15 bin, 20 bin dolar? Hac zamanı Mekke'de otel fiyatları ciddi anlamda artıyor. Bu büyük bir sıkıntı... Biz öğle yemeğini de dahil ederek tam pansiyon konaklama hizmeti sunuyoruz. Hac kurası çıktığında biz Diyanet'e ve Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'na otobüs servisleri ve Arafat'ta çadır için bir bedel ödüyoruz. Bu bedelleri tüm hacı adayları ödüyor. Peki biz ekstra ne yapıyoruz? Biz bu ödemeleri yakıyoruz, tekrardan Arafat'ta çadır alıyoruz, tekrardan son model otobüs alıyoruz. Özellikle Arafat'ta çadır bizim masraflarımızın en büyük kısmını teşkil ediyor. Misafirlerimiz için 80-90 kişilik klimalı, bahçeli özel bir çadır kurduruyoruz. Bunun içinde özel lavabo ve tuvalet de yer alıyor. Bu fiyatı ciddi manada artırıyor. Suudi Arabistan'da çadırlara bakan özel bir bölüm var. Bu hizmeti onlardan alıyoruz. İlaveten Cidde'den Intercontinental Hotel'den yemek getiriyoruz."

Otel fiyatlarında gerileme oldu mu?

Cebel-i Ömer ve Cebel-i Kâbe projeleri kapsamında inşa edilen otellerin Mekke'de yatak kapasitesini ciddi manada artırdığına işaret eden Çizmeci, "Oteller artıyor ama hacı sayısı azalmıyor. Raffles, Tevhid Intercontinental gibi otellerin fiyatı değişmez çünkü bunlar büyük zincir oteller... Suudi Arabistan, hacı adayı sayısını artırmadığı takdirde Kâbe'ye bir kilometre mesafede yeni otellerin tamamlanmasıyla fiyat düşüşleri bekliyoruz. Türkiye'de en pahalı hac 20 bin dolar ancak Zemzem Tower'da Kâbe manzaralı özel süit istendiğinde fiyatlar 30 bin dolara kadar çıkabiliyor. Maksimum fiyatın önü açık" şeklinde konuştu.

Hac zamanı uçaklarda sınıf taahhüt etmediklerine işaret eden Çizmeci, "THY'den koltuk alıyoruz, THY bize ne verirse onunla uçuyoruz. Bununla birlikte umrede business sınıf uçuş ayarlayabiliyoruz" dedi.

Dolarda yükseliş fırtınasına tutulmadık

Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Talha Çizmeci, "Dolar Şubat ayında yükselmeye başlasaydı, bu çıkış hac hizmetlerini etkilerdi" diye konuştu.

Hac kuralarının 1 Şubat'ta çekildiğini hatırlatan Çizmeci, "Hacı adayları Şubat-Nisan döneminde ödemelerini tamamladı. Dolar ise Mayısın ortasından itibaren yükselişe geçti. Eğer kurlar daha önce artmaya başlasaydı, etkilenirdik" dedi.

Çizmeci, hacda tüm harcamaların ABD Dolarıyla yapıldığını, dolayısıyla hac hizmetlerinin ücretlendirilmesinde Euro'nun kullanılmasının doğru olmadığını kaydetti.

Son Güncelleme: 06.08.2018 16:37
Anahtar Kelimeler:
MedineMekkePahalıHac
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