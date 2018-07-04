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'Haçlı' saldırılar artışta

Hafta başında Belçika'da İslam karşıtlarının saldırısına uğrayan Müslüman genç kızın vücuduna kesici aletlerle haç çizilmişti. Bu saldırı, Avrupa genelinde artan 'Haçlı' saldırıların sol halkasını oluşturuyor. Belçika medyasının basit bir saldırıymış gibi geçiştirdiği bu boyuttaki bir saldırı ilk kez yaşanıyor

04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:05
'Haçlı' saldırılar artışta

HABER MERKEZİ

Avrupa'da her geçen gün İslam karşıtı saldırılar artıyor. Her yıl binlercesi yaşanan İslamofobik saldırılardan bir tanesi Belçika'da hafta başında yaşandı. Belçika'nın Charleroi kenti yakınlarında saldırıya uğrayan ve kesici aletle vücuduna haçlar çizilen 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırı ülkede tartışılıyor. Yapılan açıklamalara göre Belçika'da Charleroi Savcılığı, saldırıya uğrayan ve vücuduna kesici aletle haç çizilen 19 yaşındaki Müslüman kıza yönelik saldırının İslamofobik eylem olup olmadığına karar verecek.

Oysa saldırının İslamofobik olduğu açıkça ortada. Eşit İmkanlar Merkezi (UNIA) Sözcüsü Bram Sebrechts, savcılığın teyit etmesinin ardından Charleroi'da yaşayan 19 yaşındaki mağdur Müslüman kızla irtibata geçeceklerini kaydetti.

Sebrechts, Müslümanların giderek daha fazla İslamofobik saldırıya maruz kaldığına dikkati çekerek, cami duvarlarına domuz kanı sürülmesi, sözlü ve fiziksel saldırılar ile sosyal medyadan haraketler gibi saldırılardan örnekler verdi. Özellikle Fransa ve Belçika'daki terör eylemlerinin ardından İslamofobik saldırılarda artış olduğunu ifade eden Sebrechts, "Terör saldırıları öncesinde İslamofobik saldırılara ilişkin her ay bir dosya açılırken şimdi bu sayı her ay 5 dosyaya yükseldi. İslamofobik saldırılar giderek boyut değiştiriyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor" dedi.

Cinayet bir adım ötede

Brüksel parlamentosu Milletvekili ve İslamofobi ile Mücadele Derneği Kurucu Üyesi Mahinur Özdemir de Belçika'da İslamofobik saldırıların daha önce de gerçekleştiğine ancak bu boyutta bir saldırının ilk kez yaşandığına dikkati çekti. Genç kızın kaybolan kedisini aramak için sokağa çıktığında iki kişinin saldırısına uğramasının şok edici olduğunu belirten Özdemir, "Bu boyutta bir saldırının bir adım ötesi cinayet. Önlem alınmazsa bu tür saldırıların önüne geçmek maalesef mümkün olmayacak" diye konuştu. Özdemir, Belçika'da temel sorunun İslamofobi tanımının açık şekilde yapılmamasından ve resmi olarak İslamofobi yerine "ayrımcılıkla mücadele" tanımına yer verilmesinden kaynaklandığını söyledi.

Faillerin en kısa zamanda yakalanacağını ümit ettiğini dile getiren Özdemir, "Bu kişilerin başkalarına örnek olacak cezaya çarptırılmaları gerekiyor" dedi. Özdemir, Belçika kamuoyuna olayın basit saldırı gibi yansıtıldığına işaret ederek, bu nedenle çok büyük tepki oluşmadığını söyledi. Müslüman genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunduktan sonra, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle haç kazıyan saldırganlar hala yakalanabilmiş değil.

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Haçlı
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