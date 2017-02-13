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Hakan Fidan Almanya yolcusu

Almanya Başbakanı Merkel’in Ankara ziyaretinin ardından istihbarat alanındaki işbirliğini ele almak üzere MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Almanya Federal Haberalma Teşkilatı (BND) Başkanı Dr. Bruno Kahl’ın davetlisi olarak Almanya’ya gidecek.

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:14
Hakan Fidan Almanya yolcusu
 MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Alman istihbarat teşkilatlarıyla masaya oturması bekleniyor. Geçen yıl içinde Almanya Federal Haberalma Teşkilatı'nın (BND) bir önceki başkanı Gerhard Schindler, Türkiye’yi ziyaret etmiş ancak bu temas kamuoyundan gizli tutulmuştu.

Türkiye ile Almanya arasında, güvenlik ve istihbarat alanında yürütülen temaslarda Suriye kaynakları tehditler, yabancı savaşçılar ve IŞİD’le mücadele önemli gündem maddelerini oluşturuyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Almanya ziyareti öncesinde geçen hafta ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Michael Pompeo’yu Ankara’da konuk etmiş, uzun süren bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan istihbarat birimlerine, IŞİD’e darbe vurulması için bir plan hazırlanması talimatı vermiş olması, son dönemde Türkiye ile Rusya’nın Suriye konusunda birlikte üstlendiği inisiyatifler, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile Rakka’ya planlanan operasyon, ziyarette ele alınması beklenen konular arasında bulunuyor.

Türkiye ise Almanya ile işbirliğinde, her iki ülkenin terör örgütü olarak tanıdığı PKK ve DHKP-C’nin faaliyetleriyle mücadelede daha fazla kararlılık gösterilmesini, bu örgütlerin propaganda faaliyetlerinin engellenmesini, mali kaynaklarının üzerine gidilmesini talep ediyor.

Türk tarafının bir diğer beklentisi ise Fetullah Gülen yapılanmasının Alman iç istihbarat teşkilatı tarafından izlemeye alınması, Türkiye’de haklarında dava açılmış olan ve yakalama kararı bulunanların iade edilmesi.

Gerilim aşılabilecek mi?

Türkiye ve Almanya arasında güvenlik ve istihbarat alanında yürütülen yakın temaslara rağmen dönem dönem yaşanan gerginlikler, Almanya kamuoyunda büyük tartışmalara yola açıyor.

Türk istihbarat birimlerinin, Almanya’daki Türkler üzerinde nüfuz kurmaya çalıştığı, yaklaşık 6 bin kişinin Türk istihbaratı tarafından görevlendirildiği, Almanya’daki bazı dernekler üzerinden 'istihbarat türünden faaliyetler' yürütüldüğü iddiaları, tepkilere yol açmış, muhalefet partilerinin soru önergelerine konu olmuştu.

 Son olarak Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapan bazı Türk imamların, FETÖ mensupları hakkında Ankara’ya istihbarat niteliğinde notlar gönderdiği kamuoyuna yansımıştı.

Öte yandan, Fidan’ın da geçmişte bulunduğu Almanya’daki NATO üslerinde görev yapan ancak 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Ankara tarafından geri çağrılmalarına rağmen Türkiye'ye dönmeyerek Almanya'ya iltica talebinde bulunan Türk askerleriyle ilgili sıkıntılar sürüyor.

Almanya’da iltica talebinde bulunan ve sayıları 40’ı bulan askerler Türkiye-Almanya arasında önemli bir gündem maddesini oluşturuyor. Öte yandan MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arap ülkelerine yaptığı resmi geziye iştirak ediyor.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 13.02.2017 17:23
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