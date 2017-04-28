3 Haziran'da da yeni bir sınav ilanı yapıldı. Arka arkaya bu alımlarla şu an için 15 bin 800 olan hakim ve savcı sayısı, 20 bini geçecektir. Böylece Türkiye'de sayısal anlamda hakim ve savcıya duyulan ihtiyaç giderilmiş olacak" dedi. Akçil, kentteki bir otelde düzenlenen Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, akademilerinin etkinliği çok önemsediğini söyledi. Sosyal güvenliğin temel insan hakkı olduğunu belirten Akçil, bunun tarih boyunca da her devletin temel sorunlarından biri olduğunu aktardı. Akçil, sosyal güvenliğin günümüzde çok daha önde gelen problemlerden biri haline geldiğini aktararak, "Devlet açısından bütçenin de en büyük kısmını sosyal güvenlik harcamaları oluşturmakta ve sorunlar her geçen gün devam etmekte. Dünya küreselleşiyor ama işçi-işveren sorunları artarak, boyutları genişleyerek devam etmekte" diye konuştu. AA
Hakim ve savcı sayısı 20 bini geçecek
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Yılmaz Akçil, son 2 yıl içerisinde 5 binden fazla hakim ve savcının mesleğe kabulünün sağlandığını belirterek, "Hali hazırda mülakatları devam eden 3 bin 800 kişilik bir grubun alımı yapılacak
28 Nisan 2017 Cuma 17:08
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