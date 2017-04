Hakim ve savcı sayısı 20 bini geçecek

3 Haziran'da da yeni bir sınav ilanı yapıldı. Arka arkaya bu alımlarla şu an için 15 bin 800 olan hakim ve savcı sayısı, 20 bini geçecektir. Böylece Türkiye'de sayısal anlamda hakim ve savcıya duyulan ihtiyaç giderilmiş olacak" dedi. Akçil, kentteki bir otelde düzenlenen Sosyal Güvenlik Hukuku Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, akademilerinin etkinliği çok önemsediğini söyledi. Sosyal güvenliğin temel insan hakkı olduğunu belirten Akçil, bunun tarih boyunca da her devletin temel sorunlarından biri olduğunu aktardı. Akçil, sosyal güvenliğin günümüzde çok daha önde gelen problemlerden biri haline geldiğini aktararak, "Devlet açısından bütçenin de en büyük kısmını sosyal güvenlik harcamaları oluşturmakta ve sorunlar her geçen gün devam etmekte. Dünya küreselleşiyor ama işçi-işveren sorunları artarak, boyutları genişleyerek devam etmekte" diye konuştu. AA