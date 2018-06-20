Hakkari'de hain saldırı

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Valilikten yapılan açıklamada, saat 10.30 sıralarında ilçenin Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkiinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, saldırıda iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.

Törene eşinin kamuflajıyla geldi

Öte yandan önceki gün Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş İzzet Ak, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Dörtyol Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Yeşilköy Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Burada edilen duaların ardından Şehit Uzman Onbaşı Doğan Akgöbek Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi Kübra Ak, törene eşinin kamuflaj üniformasıyla geldi. Kılınan cenaze namazının ardından Uzman Çavuş İzzet Ak'ın cenazesi toprağa verildi.

Şehit Dinç'in ailesi metanetini bozmadı

Aynı mevkide şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç ise İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkati çekti. Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin naaşı tekbirler eşliğinde top arabasına konuldu. Cenazeye katılan ve Türk bayrağı açan vatandaşlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı. Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç'in naaşı, törenin ardından Yazıbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Şırnak kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcıların infilak ettirilmesi sonucu iki asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.



