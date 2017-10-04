Hakkari'den acı haber: 4 ŞEHİT

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere kırsalında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.