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Hakkari'den acı haber: 4 ŞEHİT

Yüksekova'da meydana gelen patlamada 4 asker şehit olurken, 4 asker de yaralandı

04 Ekim 2017 Çarşamba 10:10
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Hakkari'den acı haber: 4 ŞEHİT

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere kırsalında teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında patlatılması sonucu 4 asker şehit olurken, 4 asker ise yaralandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "04.10.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesi Güvenli Mevkii’nde askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış EYP’nin infilak etmesi sonucu 4 askeri personel şehit olmuş, 4 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

İHA

Son Güncelleme: 04.10.2017 10:27
Anahtar Kelimeler:
şehitYüksekovaHakkari
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