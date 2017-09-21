Hakkari'den acı haber: Şehit ve yaralılar var

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Buzul Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çatışma çıktı.
Çatışmada bir asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Operasyon devam ediyor
Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halis Özcengiz’in (27) Konya'daki babaevinde yas var.
Akören ilçesi Tülce Mahallesin'de yaşayan şehidin babası Hacı Ahmet Özcengiz'e acı haberi, ilçe yöneticileri askeri yetkililerle birlikte verdi.
Oğullarının şehit haberini alınca gözyaşı döken aile bireylerini, yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, ailenin yakınları ile komşuları, taziye için eve geldi.
Şehit Özcengiz'in Esra Özcengiz ile evli olduğu, 1 yaşındaki Hiranur isimli çocuklarıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oturduğu bildirildi.
AA