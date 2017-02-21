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Halisdemir'in şehit eden darbeciler yargılanıyor

Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, darbe girişiminin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbeciler de tıpkı Muğla'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek için yola çıkan darbeciler gibi suçu Semih Terzi'ye yıktı.

21 Şubat 2017 Salı 16:13
Halisdemir'in şehit eden darbeciler yargılanıyor

YENİ MESAJ/ANKARA

Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin seyrini değiştiren Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı dava 14. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Duruşma savcılığında, ilk kez Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yer aldı. Duruşmada, şehit Halisdemir'in eşi Hatice Halisdemir ile ÖKK'da olay gecesi darbeciler tarafından yaralanan İsmail Oğuz salonda müşteki olarak yer aldı.

Halisdemir'in avukatlığını üstlenen Aykanat Kaçmaz da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanlığını ise Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Ademoğlu yürüttü. Davanın ilk duruşması Halisdemir'in 43'üncü doğum gününe denk getirildi.

'Ben de Terzi'yi vururdum'

FETÖ'nün darbe girişiminde Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden darbecilerin yargılandığı davada savunmasını yapan Terzi'nin emir astsubayı Ahmet Kara, "Darbe olduğunu bilmiyordum.

Şehit Ömer Halisdemir darbe olduğunu anlamış. Halisdemir'in bildiği bilgiye sahip olsaydım, ben de uyarılsaydım bu iş daha başlamadan Semih Terzi'yi vururdum" dedi. 15 Temmuz günü sabah saat 04.00'te Irak'ın kuzeyinde göreve başladığını belirten Sanık Ahmet Kara, Semih Terzi'nin saat 21.00-22.00 arası kendisini yanına çağırarak, "Diyarbakır'a gideceğiz, birkaç günlük kıyafet al" dediğini, hazırlanan helikoptere bindiklerini, Diyarbakır'da kendilerini kimsenin karşılamadığını belirtti.

Kara, olay gecesini şöyle anlattı: "Ankara'da Özel Hava Alay'a indik. Komutan Yardımcısı Ahmet Balaban albay bizi karşıladı. Helikopterle Özel Kuvvetlere indik. Burada Ümit Bak, Ali Kapucu ve Mehmet Ali Çevik bizi karşıladı. Ali Kapucu'nun Ankara'da olmaması gerekiyordu. Karargaha doğru ilerledik. Semih Terzi'nin etrafında tim güvenlik önlemi almıştı. Ben arkasında kalmıştım. Sağ taraftan ağaçların arasından ateş geldi zannettim, birkaç el silah sesi oldu. Koşarak kapıya doğru gittim, 'Ambulans' diye bağırdılar. Bina karanlıktı girdiğimizde, emir astsubayının odasından reviri aradım, ambulans istedim. Bu sırada asansörden Semih Terzi'yi karga tulumba getirdiler."

Ardından helikopterle Terzi'yi GATA'ya götürdüklerini, bu sırada vatandaşların seslerini duyduğunu, buradaki bir kurmay başkana neler olduğunu sorduğunu, onun da "Şerefsizler halkın üzerine ateş ediyorlar" dediğini aktaran Kara, darbe olduğunu bu sırada öğrendiğini savundu. Bir başka soruya karşılık da Kara, terör örgütü FETÖ/PDY ile kesinlikle bir bağının bulunmadığını iddia etti.

'Hainler yaptı'

Cuntacı general Semih Terzi'nin yanında Özel Kuvvetler Komutanlığına giden sanık Astsubay Ali Güreli haberlerde, "Ankara'da uçakların alçak uçuş yaptığını, İstanbul'da köprülerin kapatıldığını" duyduğunu belirterek, Ankara'ya TBMM'yi korumaya gittiklerini düşündüğünü söyledi.

FETÖ/PDY ile bir ilişkisinin olup olmadığının sorulduğu Güreli, "FETÖ/ PDY üyeliği gibi bir şeyim yok. Bunlarla en ufaktan, yakından alakam yok" karşılığını verdi. "15 Temmuz'u kim yapmış olabilir? sorusuna, Güreli, "İçimizde oluşan hainler" cevabını verdi. Mahkeme Başkanı Ademoğlu'nun, "Milletin namusunu korumak için verilen silahlar millete döndü, sen bunun farkında değil misin?" sorusuna, Güreli, "Öyle oldu" cevabını verdi.

Sanık avukatlarından Basri Aydın'ın, "Zekai Aksakallı Paşanın, darbe gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda birini öpüp tebrik ettiği söyleniyor. Bu kişi kim?" sorusuna, Güreli, "Zekai Aksakallı, 'darbeci haini vuran kahraman aslanım' diyerek, yerde vurulmuş halde yatan Ömer Halisdemir'i öptü." cevabını verdi.

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Halisdemirin şehit Eden Darbeciler Yargılanıyor
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