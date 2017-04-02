Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Akçatepe'nin sanatçı dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanatçının hayatından kesitlerin yer aldığı kısa tanıtım filminin gösterimiyle başlayan törende, Akçatepe'nin ilk eşi Tülin, ikinci eşi Rezzan Akçatepe'yle kızları Itır, Ebru, Günsu Akçatepe ve torunları taziyeleri kabul etti. Akçatepe'nin cenazesi, dün öğle namazını müteakip, Üsküdar Şakirin Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Halit Akçatepe gözyaşlarıyla uğurlandı
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 79 yaşındaki sinema ve tiyatro oyuncusu Halit Akçatepe için tören düzenlendi.
02 Nisan 2017 Pazar 16:44
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