Hamburg'da kritik zirve

Almanya 'nın Hamburg kenti 7-8 Temmuz'da G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Liderler, Hamburg Zirvesi'nde yapılacak çalışmalarda serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, terörizm, göç konularını ayrıntılı olarak ele alacak.

Terör saldırılarının Avrupa'da saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle zirveye güvenlik tedbirleri damga vurmuş durumda. 20 ülke liderinin geleceği Hamburg'da güvenlik sağlanması için her türlü tedbir alınmış durumda.

Almanya bu zirve dolayısıyla 12 Haziran'dan bu yana Schengen'i askıya almış durumda. Federal İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere 7-8 Temmuz'da düzenlenecek zirvenin ve gelecek konukların güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, 11 Temmuz'a kadar Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Almanya'ya karayolu ya da demiryolu ile girecek herkesin pasaport kontrolüne tabi tutulacağını duyurmuştu.

Koruma krizine tedbir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının ABD'de karıştığı olaylardan dolayı sadece zirveye katılacak liderlerin güvenliği için değil, aynı zamanda liderlerin özel korumalarının da herhangibir olaya karışmaması için gereken tedbirler alınmış durumda.

Alman Der Spiegel gazetesine Hamburg’da gelecek ay yapılacak G20 Liderler Zirvesi hakkında açıklamalarda bulunan Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, zirveye katılacak yabancı devlet adamlarının beraberlerinde getirecekleri güvenlik görevlilerinin taşkınlık yapmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Yabancı devlet adamlarının beraberinde gelen korumaların polisiye bir yetkiye sahip olmadıkları ve sadece bir saldırı durumunda müdahale hakları bulunduğunun altını çizen Meyer, korumaların silah taşımalarının da izne bağlı bulunduğunu aktardı.

Trump ile Putin de Hamburg'da olacak

Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan yirmi ülkenin liderlerini bir araya getirecek buluşma, Almanya’nın organize edeceği ilk G20 zirvesi olacak. Başbakan Angela Merkel’in ev sahipliğinde, Hamburg’da ağırlanacak liderler arasında Erdoğan’ın yanısıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bulunuyor.

Erdoğan, Almanya ile Türkiye arasında yaşanan bir dizi gerginlik sonrası ilk kez yeniden Almanya’ya gelecek. Son dönemde, Almanya’nın 15 Temmuz darbe girişimine destek veren bazı asker ve diplomatlara yönelik sığınma taleplerine olumlu yanıt vermesi, Alman milletvekillerine İncirlik Üssü’ne ziyaret izni verilmemesi ve Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanması sonrasında ilişkiler karşılıklı olarak gerilmiş durumda.

Türkiye 16. sırada



ABD, Japonya, Çin, Almanya ve Türkiye gibi ülkelerin yer aldığı G-20, yaklaşık 60 trilyon dolarlık bir ekonomiyi yönetiyor.

GSYH bakımından 18 trilyon 569 milyar dolar ile ABD bu alanda ilk sırada yer alıyor. Bu ülkeyi, 11 trilyon 218 milyar dolarla Çin, 4 trilyon 939 milyar dolarla Japonya, 3 trilyon 467 milyar dolarla da Almanya izliyor.

G-20'de kurum olarak bulunan AB'nin de toplam ekonomik büyüklüğü 16 trilyon 408 milyar ile dikkati çekiyor. Milli geliri 857 milyar dolar olan Türkiye, G-20 ülkeleri arasında 16. sırada yer alırken, Arjantin 545 milyar dolar, Güney Afrika 294 milyar dolar ile son iki sırada bulunuyor.

G-20'de, Türkiye, ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Hindistan, Rusya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Suudi Arabistan ve kurum olarak da Avrupa Birliği (AB) yer alıyor.

100 bin kişilik protesto ordusu

Öte yandan zirve sırasında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek çoğu aşırı solcu gruplardan oluşan yaklaşık 100 bin kişinin protesto gösterileri düzenleyeceği tahmin ediliyor.

Zirvenin güvenliği için 20 bin polis görevlendirilirken, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’un kent merkezinde ve zirvenin yapılacağı fuar alanı yakınında gösteri ve yürüyüşler yasaklandı.

AHMET SAFA TERZİ