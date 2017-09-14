Hamleler sertleşiyor! Barzani'ye en sert tepki

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 25 Eylül'de yapılacağını açıkladığı bağımsızlık referandumu konusunda inadından hala vazgeçmiş değil. Son olarak IKBY Başkanı Mesut Barzani, Türkmen kenti Kerkük'te de referandum yapılacağını açıklamış, bunun için gerekirse savaşı bile göze alabileceklerini açıklamıştı.

Barzani, "Hiçkimse bizi bağımsızlık ile ödüllendirmeyecek. Biz 100 yıldır bağımsızlığımız için mücadele ediyor ve bekliyoruz. Bağımsızlığımız için bedeller ödemeye hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Barzani yönetimi referandum konusunda İsrail'den açık, ABD başta olmak üzere diğer Batılı ülkelerden ise perde arkasında büyük destek görüyor. Türkiye ise hazırlıkları yapılan referanduma karşı olduğunu her fırsatta açıkladı.

Bu bağlamda dün Ankara'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olduğu vurgulandı ve Irak'ın kuzeyinde bir referandum yapılmasının ağır bir bedeli olacağının altını çizildi.

Bağımsızlık referandumuna en büyük tepki Bağdat'tan geliyor. Bugüne kadar referandumun gayrimeşru olduğu yönünde çok sayıda açıklama yapılan Irak merkezi hükümetinden en sert hamle dün geldi. Irak Meclisi şok bir karara imza atarak, Barzani yanlısı kararlara imza atan Kerkük Valisi Kerim'i azletti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin talebi üzerine yapılan oylamada Kerkük Valisi Necmeddin Kerim'in azledildi.

Vali Kerim Barzani'nin adamı

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı referanduma dair icraatları ve açıklamaları nedeniyle bir süredir Bağdat tarafından eleştirilerin hedefindeydi.

Bu bağlamda Kerkük'ün resmi kurum ve kuruluşlarında Barzani yönetimine ait IKBY bayrağını astıran Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, bununla da yetinmeyip IKBY referandumuna Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin de dahil edilmesi için meclisten karar çıkarmıştı.

Vali Kerim'in Söz konusu referandum oylaması sırasında Kürt kökenli Meclis Başkanı'na dönerek, kentteki Türkmen ve Araplar'ı işaretle, "Daha sonra hepsini kovacağız" sözleri de basına yansımıştı. Necmeddin Kerim, ayrıca terör örgütü PKK'ya bağlı 200 silahlı militanı Kerkük'e yerleştirmekle de suçlanıyordu.

Savaş referandumu beklemeyebilir

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'ye yakın bir yayın kuruluşuna 13 Eylül akşamı açıklamada bulunan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, Bağdat yönetiminin kendisini görevden alamayacağını savunmuştu.

Kerkük, Irak'taki gayrimeşru referandumun en kritik kenti konumunda. Türkmenler ve Arapların da yoğun yaşadığı kentteki gelişmelerin bir iç savaşın fitilini ateşlemesinden korkuluyor.

Giderek sertleşen açıklamalar ve peşpeşe gelen sert hamleler Irak'ta iç savaşın fitilinin 25 Eylül'deki referandumdan önce ateşlenebileceğini gösteriyor. Tartışmalı bölgelerde referandum yapılması durumunda Irak merkezi hükümetinin askeri yollara başvurmasına kesin gözüyle bakılıyor.