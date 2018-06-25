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Han Solo'nun silahına servet ödendi

'Yıldız Savaşları: Bölüm VI-Jedi'nin Dönüşü' filminde ABD'li oyuncu Harrison Ford'un canlandırdığı Han Solo karakterinin silahı, New York'ta düzenlenen bir açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu

25 Haziran 2018 Pazartesi 17:23
Han Solo'nun silahına servet ödendi

'Yıldız Savaşları: Bölüm VI-Jedi'nin Dönüşü' filminin sanat yönetmeni James Schoppe, Han Solo'nun silahı ve Ewok baltası dahil olmak üzere filmde kullanılan yaklaşık 40 parçayı Julien's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada satışa çıkardı.
Han Solo'nun silahı 550 bin dolara satılırken Ewok baltası 11 bin 250 dolara alıcı buldu.
Star Wars serisinin robotu R2-D2 geçen yıl düzenlenen açık artırmada 2,76 milyon dolara satılmıştı.
"Bilim-kurgu filmlerinin babası" olarak bilinen Star Wars serisi, tüm zamanların en iyi film serileri arasında yer alıyor. İlk filmi "IV: A New Hope (Yeni Bir Umut)" 1977'de yayınlanan seri, 1980'de "V: The Empire Strikes Back (İmparator)", 1983'te "VI: Return of the Jedi (Jedi'nin Dönüşü)", 1999'da "I: The Phantom Menace (Gizli Tehlike)", 2002'de "II: Attack of the Clones Klonların Saldırısı)" ve 2005'te "III: Revenge of the Sith Sith'in İntikamı)" ile devam etmişti. Serinin yeni üçlemesi "The Force Awakens (Güç Uyanıyor)" 2015'te,  "The Last Jedi (Son Jedi) de 2017'de gösterime girmişti.  
Işın kılıçları ve karakterleri ile seyircisini etkileyen seri, kitaplar, çizgi romanlar, bilgisayar ve video oyunları, giyecekler ve oyuncakları ile devasa bir pazar yaratmıştı. 7 milyar dolar gişe başarısına ulaşan seri, şimdiye kadar en çok kazandıran üçüncü film serisi olarak da tarihe geçmişti. AA

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Han Solo
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