Harçlıklarıyla muhtaca el uzattılar

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan 10 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çengelli köyü Sinderli Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin evini boyamak için harçlıklarını biriktirdi. Daha sonra bu parayla boya ve alçı alan öğrenciler, söz konusu evin tadilat işlerini de yaparak boyadı.