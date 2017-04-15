Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Alaplı Yurt Müdürlüğünde kalan 10 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çengelli köyü Sinderli Mahallesi'nde tek katlı evde yaşayan ailenin evini boyamak için harçlıklarını biriktirdi. Daha sonra bu parayla boya ve alçı alan öğrenciler, söz konusu evin tadilat işlerini de yaparak boyadı.
Harçlıklarıyla muhtaca el uzattılar
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi, harçlıklarını biriktirerek aldıkları boyalarla ihtiyaç sahibi ailenin evinin boya işlerini yaptı.
15 Nisan 2017 Cumartesi 16:49
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